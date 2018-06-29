Одна история. Как "величайший шоумен" Финеас Тейлор Барнум зарабатывал на смерти рабыни

Финеас Тейлор Барнум – политик и реформатор, король мошенничества, антрепренер и величайший шоумен. Сторонниками его невероятного цирка были миллионы людей. Человек, который дал возможность реализовать себя особенным людям, личностям, которые родились не такими как все.

Финеас Тейлор Барнум родился 5 июля 1810 года в городке Бетел, штате Коннектикут в США. Получил широкую известность благодаря своим мистификациям и основанию цирка своего имени.

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Первым делом Барнума было содержание небольшого магазина, а затем он занялся лотереей, которая была очень распространенной в то время в Соединенных Штатах. Еще с тринадцати лет Финеас устраивал розыгрыши лотереи для своих сверстников, призами служили бракованные товары с прилавка его отца. У юного предпринимателя был уникальный талант убеждать людей и манипулировать ими, однако этот бизнес провалился – впоследствии власти запретили розыгрыши лотереи.



Финеас Тейлор Барнум

Амбициозному парню жизнь в провинции начала казаться скучной, поэтому в 1834 году он перебрался в Нью-Йорк. Еще одной причиной переезда были иски в суд на Барнума через ложную информацию и клевету, которые вышли в свет в еженедельнике "Вестник свободы", организованном Финеасом.

Летом 1835 года Барнум, по совету друга, купил за тысячу долларов рабыню афроамериканку Джойс Хет, цель этой покупки в Финеаса была исключительно коммерческой. Он планировал демонстрировать женщину желающим за деньги, попутно рассказывая легенду, что Джойс 161 год, и она была няней самого Джорджа Вашингтона.

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Несколько месяцев Барнум гастролировал с этой женщиной городами США, однако в следующем году женщина умерла от старости. После этого известия люди засомневались в рассказах Барнума, кто-то даже говорил, что на самом деле Джойс Хет не была живой женщиной, а искусственно созданной куклой-роботом. Барнум не упустил возможности заработать и на этом.

Он организовал зрелище при вскрытии женщины, куда пригласил профессоров и студентов-медиков, чтобы опровергнуть слухи. При вскрытии выяснилось, что женщине было не более восьмидесяти лет, но публика не успокоилась, и тут же появились другие домыслы, якобы Барнум подменил работа на тело этой женщины, чтобы не разоблачать изобретателя куклы. Впоследствии в Барнума появилась новая предпринимательская идея. В 1841 году он покупает "Американский музей Скуддера", значительно расширяет его экспозицию и переименовывает на "Американский музей Барнума". После этой трансформации это место стало одним из самых популярных выставочных комплексов США.

Художественное изображение музея

Особый успех Барнуму приносят в 1842 году лилипут Чарльз Страттон, который выступал под сценическим псевдонимом Генерал Том-Там, а также "Русалка с островов Фиджи" – мумифицированное тело так называемой русалки представляло собой голову небольшой обезьяны, пришитой к задней части крупной рыбы и покрытое папье-маше, что придавало телу соответствующей формы. В его так называемую коллекцию экспонатов также входили сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры и танцовщица Ду-Хам-Ми, дочь вождя индейского племени сауков. В течение 1844 - 1845 годов Барнум гастролировал со звездой своей экспозиции Чарльзом Страттоном, который пользовался бешеным успехом у зрителей. Во время посещения Англии их даже пригласила на прием королева Виктория. В 1862 году к выставке Барнума присоединилась девушка гигантского роста Анна Свен, ее рост в то время был 242 сантиметра.



Финеас Тейлор Барнум с женой

13 июля 1865 года "Американский музей Барнума" сгорел дотла, после этого Барнум восстановил музей в другом месте в Нью-Йорке, но его через три года постигла та же участь. Тогда в 1872 году Финеас Барнум открывает в Бруклине объединенное шоу цирка, зверинца и так называемого человеческого зоопарка, и дает ему название "Величайшее шоу на Земле". Названия этого шоу несколько раз менялись, одно из самых известных – "Цирк Барнума и Лондона". Среди диковинок, которые выступали в цирке, был россиянин Федор Евтищев, известный как мальчик из собачьей мордой, поскольку его лицо было от рождения покрыто густыми волосами. Барнум принял парня на работу, когда ему было 16 лет, и придумал для него легенду, согласно которой юноша не разговаривал, а только рычал и лаял со сцены. В 1885 году Барнум объединился с предпринимателем Джеймсом Бейли, после чего в шоу появилось снова новое название "Цирка Барнума и Бейли", а изюминкой зрелища стал шеститонный африканский слон Джамбо, купленный у лондонского зоопарка.

Кадр из фильма "Величайший шоумен"

После смерти Барнума цирк был продан братьям Ринглинг, он просуществовал под названием "Цирк Барнума и братьев Ринглинг" аж до 2017 года, закрыть цирк пришлось из-за требований многочисленных организаций по защите прав животных прекратить выступления с участием дрессированных зверей. Кроме блестящей карьеры шоумена, Барнум стал автором нескольких книг, публиковал много редакций автобиографии, принимал активное участие в политических распрях, предшествовавших Гражданской войне в США, поступил в республиканскую партию и в 1867 году даже баллотировался в Конгресс США, однако безуспешно.

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В 1875 году его избрали мэром Бриджпорт на год. Шоумен был дважды женат и имел четырех детей. До конца жизни остался проживать в Бриджпорте, где и умер 7 апреля 1891 года в возрасте восьмидесяти лет. Его образ и историю дивного цирка активно используют в сюжетах кино. Самые известные из них – "Мораль леди" (1930 г.), биографическая кинокомедия "Могучий Барнум" (1934 г.), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Величайший шоумен" (2017 год), где роль Финеаса Барнума выполняет один из самых известных актеров Голливуда – Хью Джекмен.

Об учреждении "Американского музея Барнума" – смотрите в программе.