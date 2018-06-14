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Телеканал новостей 24 Программы Одна история

Одна история. Как Цепелину удалось построить дирижабль высотой с 13-этажку

Одна история 40 Читати новину українською

Изобретатели столетиями ломали голову над способом, как помочь человеку подняться в небо. Своеобразным пионером неба, первым воздушным судном, способным идти против ветра, был дирижабль. Расцвет эры цеппелинов приходится на 1929 год, когда крупнейший на то время в мире немецкий дирижабль “Граф Цеппелин” совершил кругосветное путешествие.

Двое французов изобретателей, Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье, однажды выяснили, если дым от огня поднимается вверх, его можно использовать и для полетов. Из бумаги и ткани они придумали большую шар, который держали над пламенем и наполняли дымом, вскоре шар поднялся в небо. В июне 1783 года братья Монгольфье изобрели воздушный шар.

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2 июля 1900 года, благодаря графу Фердинандо фон Цеппелину, который хотел совершенствовать конструкцию, состоялся первый полет на дирижабле. Аппарат длиной 128 метров был оснащен двумя двигателями "Даймлер". Конечно, первый полет на видоизмененном воздушном шаре был не слишком успешным. Во время пребывания в небе механизм балансирования веса и аэростат сломались, и дирижабль приземлился на водоем, но, несмотря на трудности, этот день запомнился в истории, как первый полет классического дирижабля.

Следовательно, Цеппелин открыл цех по производству дирижаблей на озере, вложив в это все средства. Кроме обычных полетов, дирижабли Цеппелина во время Первой мировой войны начали использовать в военных целях. Его корабли имели металлический каркас с тканевой оболочкой. Пассажиры размещались или в гондоле, или в "брюхе" дирижабля.


Фердинанд фон Цепелин

Чтобы поднять такую массивную конструкцию в воздух, мастер наполнял баллоны внутри оболочки корабля водородом. После того, как изобретатель основал собственную фирму "Люфтшиффбау Цеппелин", на свет появлялись новые дирижабли. Графа перестали считать чудаком, между тем он стал знаменитостью с мировым именем.

Этот дирижабль втрое длиннее аэробуса и высотой с 13-этажный дом. Здесь есть каюты с кроватями и персональной умивальней. Во время взлета не нужно пристегивать ремни безопасности. Столовая "Гинденбурга" вмещала 50 пассажиров. Во время обычного перелета через Атлантический океан можно было отведать изысканные блюда из мяса и рыбы. В гостиной, которую украшал небольшой рояль, пассажиров обслуживала стюардесса.


Дирижабль Цепелина

Другие государства тоже возлагали большие надежды на дирижабли. К примеру, в США первый дирижабль жесткой системы взлетал благодаря гелию. Водород — легковоспламеняющееся вещество, поэтому американцы заменили его. Следовательно цеппелины под названиями "Акрон" и "Мэкон" построили так, что с них могли стартовать и возвращаться обратно небольшие самолеты, которые размещали внутри дирижаблей. На "Мэконе" был радиомаяк, потому можно сказать, что этот дирижабль — первый в истории настоящий воздушный авианосец.

Как корабль облетел мир за 21 день – смотрите в программе.

Теги: История Одна история
Источник: 24 Канал
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