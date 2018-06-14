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Одна історія. Як Цепеліну вдалося збудувати дирижабль заввишки з 13-поверхівку

Одна історія 188 Читать новость на русском

Винахідники століттями ламали голову над способом, як допомогти людині здійнятися в небо. Своєрідним піонером неба, першим повітряним судном, здатним йти проти вітру, був дирижабль. Розквіт ери цепелінів припадає на 1929 рік, коли найбільший на той час у світі німецький дирижабль “Граф Цепелін” зробив навколосвітню подорож.

Двоє французів винахідників, Жозеф-Мішель та Жак-Етьєн Монгольф’є, одного дня з’ясували, якщо дим від вогню підіймається догори, його можна використати і для польотів. З паперу і тканини вони вигадали велику кулю, яку тримали над полум’ям та наповнювали димом, незабаром куля здійнялась у небо. У червні 1783 року брати Монгольф’є винайшли повітряну кулю.

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2 липня 1900 року, завдяки графу Фердинандо фон Цепеліна, який хотів вдосконалювати конструкцію, відбувся перший політ на дирижаблі. Апарат завдовжки 128 метрів був оснащений двома двигунами "Даймлер". Звісно, перший політ на видозміненій повітряній кулі був не надто успішним. Під час перебування у небі механізм балансування ваги і аеростат зламалися, і дирижабль приземлився на водойму, але, незважаючи на труднощі, цей день запам’ятався в історії, як перший політ класичного дирижабля.

Відтак, Цепелін відкрив цех з виробництва дирижаблів на озері, вклавши усі кошти. Окрім звичайних польотів, дирижаблі Цепеліна під час Першої світової війни почали використовувати у військових цілях. Його кораблі мали металевий каркас з тканинною оболонкою. Пасажири розміщались або в гондолі, або в "череві" дирижабля.


Фердинанд фон Цепелін

Аби підняти таку масивну конструкцію у повітря, майстер наповнював балони всередині оболонки корабля воднем. Після того, як винахідник заснував власну фірму "Люфтшіффбау Цепелін", на світ з’являлися нові дирижаблі. Графа перестали вважати диваком, натомість він став знаменитістю зі світовим ім’ям.

Цей дирижабль утричі довший від аеробуса і заввишки з 13-поверховий будинок. Тут є каюти з ліжками та персональною вмивальнею. Під час зльоту не потрібно пристібати ремені безпеки. Їдальня "Гінденбурга" вміщала 50 пасажирів. Під час звичного перельоту через Атлантичний океан можна було скуштувати вишуканих страв з м’яса та риби. У вітальні, яку прикрашав невеликий рояль, пасажирів обслуговувала стюардеса.


Дирижабль Цепеліна

Інші держави також покладали великі надії на дирижаблі. До прикладу, у США перший дирижабль жорсткої системи злітав завдяки гелію. Водень легкозаймиста речовина, тому американці змінили його. Відтак цепеліни під назвами "Акрон" і "Мекон" побудували так, що з них могли стартувати і повертатись назад невеликі літаки, які розміщували всередині дирижаблів. На "Меконі" був радіомаяк, отже можна сказати, що цей дирижабль — перший в історії справжній повітряний авіаносець.

Як корабель облетів світ за 21 день – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія Історія
Джерело: 24 Канал
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