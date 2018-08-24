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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Неймовірне відкриття у Бразилії: у джунглях Амазонії мешкає вісім повністю ізольованих племен

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Неймовірне відкриття у Бразилії
Неймовірне відкриття у Бразилії / Фото з відкритих джерел

Дослідники бразильського національного фонду індіанців FUNAI віднайшли невідоме раніше плем'я місцевих індіанців у Амазонії. Люди племені ніколи раніше не контактували з жодною іншою цивілізацією.

Про це повідомила прес-служба FUNAI.

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Співробітники організації подолали понад 300 кілометрів, у тому числі 180 – на човнах, притоками Амазонки, на автомобілях та мотоциклах, а ще – 120 кілометрів пішки джунглями Амазонії. У притоках річок Ютаі та Юруазиньо виявили плем'я індіанців, яке ніколи не контактувало з цивілізацією. 


Помешкання індіанців

Учасники експедиції сфотографували на землі декілька предметів побуту індіанців, а також каное.


Каное для пересування Амазонкою та притоками

За даними фонду, у регіоні мешкають 11 племен, які вступали в контакт з цивілізацією, а також вісім повністю ізольованих.

Нагадаємо, у Бразилії останнім часом неспокійно. Зокрема, у Ріо-де-Жанейро бразильська армія розпочала операцію проти наркоторговців, через яку щонайменше 12 людей загинули.

Теги: Бразилія наука
Джерело: 24 Канал
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