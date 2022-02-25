Грузины вышли на протест против властей, которые отказались поддерживать Украину. Зеленский заметил, бывают моменты, когда граждане – не правительство, а лучше правительства.

На тему Держитесь, мы с вами, – грузины вышли на акции против власти, которая не поддержала Украину

Невероятный грузинский народ, точно понимающий, что друзей нужно поддерживать!

– подчеркнул Зеленский.

Протесты в Грузии

В Тбилиси собралось около 30 тысяч человек. Они начали выходить, когда премьер заявил, что власти не будут поддерживать Украину. Теперь требуют его отставки.

Грузины называют украинцев братьями, желают сил и победы.