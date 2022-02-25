Грузини вийшли на протест проти влади, яка відмовилась підтримувати Україну. Зеленський зауважив, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд.
До теми Тримайтесь, ми з вами, – грузини вийшли на акції проти влади, яка не підтримала Україну
Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати!
– наголосив Зеленський.
Протести в Грузії
У Тбілісі зібралося близько 30 тисяч людей. Вони почали виходити, коли прем'єр заявив, що влада не підтримуватиме Україну. Тепер вимагають його відставки.
Грузини називають українців браттями, бажають сил та перемоги.
Протести у Грузії, дивіться відео: