Грузини вийшли на протест проти влади, яка відмовилась підтримувати Україну. Зеленський зауважив, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд.

До теми Тримайтесь, ми з вами, – грузини вийшли на акції проти влади, яка не підтримала Україну

Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати!

– наголосив Зеленський.

Протести в Грузії

У Тбілісі зібралося близько 30 тисяч людей. Вони почали виходити, коли прем'єр заявив, що влада не підтримуватиме Україну. Тепер вимагають його відставки.

Грузини називають українців браттями, бажають сил та перемоги.

Протести у Грузії, дивіться відео: