Неизвестный после ДТП бросил на трассе суперкар: видео

На трассе Харьков – Днепр неизвестный на Aston Martin DB11 попал в ДТП, после чего бросил свой суперкар на дороге.

Об этом сообщает topgir.com.ua.

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Водитель также оставил на лобовом стекле объяснительную записку. В ней владелец суперкара написал, что очень спешил в аэропорт, поэтому не мог оставаться на месте ДТП, ожидая соответствующие службы.



Записка, которую оставил водитель сперкара

"Все живы-здоровы. Спешили в аэропорт. Эвакуатор едет за машиной. Все вопросы урегулируем", – говорится в записке.