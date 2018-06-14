Неизвестный после ДТП бросил на трассе суперкар: видео
На трассе Харьков – Днепр неизвестный на Aston Martin DB11 попал в ДТП, после чего бросил свой суперкар на дороге.
Об этом сообщает topgir.com.ua.
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Водитель также оставил на лобовом стекле объяснительную записку. В ней владелец суперкара написал, что очень спешил в аэропорт, поэтому не мог оставаться на месте ДТП, ожидая соответствующие службы.
Записка, которую оставил водитель сперкара
"Все живы-здоровы. Спешили в аэропорт. Эвакуатор едет за машиной. Все вопросы урегулируем", – говорится в записке.
Источник: 24 Канал
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