Невідомий після ДТП кинув на трасі суперкар: відео
На трасі Харків – Дніпро невідомий на Aston Martin DB11 потрапив у ДТП, після чого кинув свій суперкар на дорозі.
Про це повідомляє topgir.com.ua.
Читайте також: У Києві вибухнув автомобіль: фото і відео
Водій також залишив на лобовому склі пояснювальну записку. У ній власник суперкара написав, що дуже поспішав в аеропорт, тому не міг залишатися на місці ДТП, чекаючи на відповідні служби.
Записку, яку залишив водій сперкара
"Всі живі-здорові. Поспішали в аеропорт. Евакуатор їде за машиною. Всі питання врегулюємо", – йдеться у записці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі