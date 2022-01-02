Невозможно спать спокойно, – Германия прокомментировала ситуацию в Украине из-за действий Кремля

В Германии заявили, что из-за обострения ситуации со стороны Кремля в Украине "невозможно спать спокойно". В том числе и из-за российских войск возле границ.

Соответствующее заявление сделал депутат от "Зеленых" Омид Нурипур. Об этом он рассказал в интервью изданию.

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В Германии заявили, что не знают планов Кремля

Нурипур заявил, что Германия не знает о планах Владимира Путина. В частности, о вероятности новой агрессии в отношении Украины.

Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно,

– заявил политик.

Он также добавил, что немецкое правительство готово "бросить все дипломатические усилия". Объяснил, что о дальнейших действиях следует говорить со странами Евросоюза в Восточной и Центральной Европе.

"Это может быть только общий европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", – объяснил Омид Нурипур.

Коротко о войсках России возле украинских границ

Еще в октябре 2021 года американская пресса написала, что Россия стянула войска к границе с Украиной.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

30 декабря 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет угрозы российского вторжения во время новогодне-рождественских праздников.

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