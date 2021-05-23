Зелинский рассказал, что весной 2015 года он массово терял близких друзей на Донбассе. Это был один из самых тяжелых периодов жизни.

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"Я даже писал, что часть моей жизни будто скрылась в тень", – заверил капеллан.

По словам Зелинского, довольно часто ему приходилось терять не только тех, с кем познакомился во время войны, но и тех, кого знал до начала боевых действий.

Эта история не завершалась. В 2017 году на одном из похорон я себе говорил: "Это нереально, это невозможно выдержать", ведь 4 года постоянных потерь,

– сказал он.

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Несмотря на всю боль, Зелинский нашел в себе силу. "Я очень хорошо осознаю, что если остаться на этом этапе – просто замереть на этапе боли – все завершится, все может быть напрасным", – заверил священнослужитель.

Для нас важно помнить, что память – это не только о скорбных песнях и гвоздичках на могиле,

– подчеркнул Зелинский.

Он пояснил, что смерть близких – это очень важная мотивация для того, чтобы двигаться дальше и творить страну высокого качества ради тех, кто положил за нее жизнь. Это, по мнению капеллана, лучшая память.

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