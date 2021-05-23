Зелінський розповів, що навесні 2015 року він масово втрачав близьких друзів на Донбасі. Це був один з найважчих періодів життя.

До теми Мені довелось познайомитись з війною дуже близько, – цікаве інтерв'ю з військовим капеланом

"Я навіть писав, що частина мого життя ніби сховалась у тінь", – запевнив капелан.

За словами Зелінського, доволі часто йому доводилося втрачати не лише тих, з ким познайомився під час війни, але й тих, кого знав до початку бойових дій.

Ця історія не завершувалась. У 2017 році на одному з похоронів я собі казав: "Це нереально, це неможливо витримати", адже 4 роки постійних втрат,

– сказав він.

Не можна завмирати на етапі болю, – військовий капелан

Попри весь біль, Зелінський знайшов у собі силу. "Я дуже добре усвідомлюю, що якщо залишитись на цьому етапі – просто завмерти на етапі болю – все завершиться, все може бути марним", – запевнив священнослужитель.

Для нас важливо пам'ятати, що пам'ять – це не лише про скорботні пісні і гвоздички на могилі,

– наголосив Зелінський.

Він пояснив, що смерть близьких – це дуже важлива мотивація для того, щоб рухатися далі і творити країну високої якості заради тих, хто поклав за неї життя. Це, на думку капелана, найкраща пам'ять.

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