Андрей Зелинский – военный капеллан Украинской греко-католической церкви. Он рассказал, что самым трудным периодом для него была массовая потеря друзей на войне.

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О начале военного капелланства

Как началось ваше военное капелланство?

До начала боевых действий на территории нашего государства мне повезло приобщиться к когорте молодых священников, которые уже пытались работать как военные капелланы в то время, когда об этом в нашей стране еще говорилось очень мало.

Начиная с 2006 года, на базе тогда еще Львовского военного института началось наше знакомство с душпастырством среди военных. Это было одним из самых захватывающих приключений в моей жизни.

Какой была первая поездка в зону боевых действий?

Лозунгом военного капелланства в УГКЦ мы считаем 2 очень простых, но содержательных слова: "Быть рядом".



Андрей Зелинский с военнослужащими / Фото из фейсбука Зелинского

У нас не было еще формальных официальных моделей привлечения священника к пастырской опеке военнослужащих в районе выполнения боевых задач. Неформальным способом, конечно, можно было выехать на какой-то короткий срок, помочь чем можно и вернуться. Однако я всегда мечтал о настоящем военном капелланстве, о котором писали в книгах – такое, о котором можно прочитать в истории.

В конце концов, разрешение получили от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В июне 2014 года я попал в штаб АТО. Если подсчитать все время проведения в районе боевых действий – это будет почти 3 года.

Позже стал штатным капелланом Морской пехоты Украины.

Приходилось ли вам служить под обстрелами?

Первый опыт служения военного капеллана в условиях вооруженной агрессии против Украины – это штаб АТО. Впоследствии были:

Пески под Донецким аэропортом;

Дебальцево в январе 2015 года;

Широкино;

Водяное;

Авдеевская промзона в очень горячий период.

Мне удалось познакомиться с войной очень близко.

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С какими проблемами к вам чаще всего обращались воины?

Война – это разрушение. И не только физическое, когда снаряды попадают в какие-то объекты, инфраструктуры. Прежде всего это разрушение привычного течения времени и порядка нашей жизни, к которому мы привыкли. Самое важное в таких обстоятельствах, когда рушится мир, в котором ты стал личностью, не потерять смысл.

Надо видеть смысл, уметь себе объяснить, интерпретировать все события.

Прежде всего для военнослужащих важно иметь собственный ответ на вопрос: "Зачем я здесь?". Это то, что защищает нашу психику и позволяет не стать заложником в себе.

Каждый обстрел прекращается, война заканчивается. Самое главное – уметь вернуться, не жить с войной в сердце. Иначе победа становится невозможной. Победа – это больше, чем просто прекращение боевых действий. Это способность двигаться, развиваться, достигать большего в жизни.

О психическом состоянии воинов

Проблема посттравматического стрессового расстройства у воинов. Как с этим справиться в духовном плане?

Это очень комплексное понятие. Если мы говорим о ПТСР как результате участия в боевых действиях или вообще службы в армии – прежде всего надо готовиться, действовать наперегонки. Это то, чего нам не хватает на самом деле больше всего в ВСУ.

Правильное формирование сознания – это подготовка человека к службе в армии. На это обращают очень мало внимания.

В декабре 2020 года наконец в ВСУ появилась доктрина развития военного лидерства. Это то, чем живут все вооруженные силы наших партнеров, в частности НАТО. Человек готовит свое сознание к тому, как он берет оружие, живет с ним и преодолевает вызовы экзистенциального характера на поле боевых действий.

Лидерство – это душа войска. У нас есть яркие примеры военного лидерства, но нам все еще не хватает формационной системы – универсальной, на национальном уровне, когда в высших военных учебных заведениях внедряется официальная дисциплина по военному лидерству, которая присутствует во всех странах-партнерах НАТО. Вооруженные силы Украины к этому стремятся, мы уже почти там.



Военный капеллан на фронте / Фото из фейсбука Зелинского

В подготовке сознания пастырская работа является одной из главных составляющих, ведь это умение позаботиться о самом глубоком в воинах.

Самое главное в армии – это человек, здесь очень важно его уберечь, обеспечить психологическую устойчивость. Мы и наша церковь сейчас прилагаем максимальные усилия для того, чтобы помочь ВСУ и обеспечить военных психологов этой способностью помогать военнослужащим вырабатывать в себе стрессоустойчивость на достаточном уровне. Умение превратить вызовы в новые возможности.

О вере на войне

Появлялась ли у воинов на войне вера в Бога?

Очень популярным остается выражение: "На войне не существует атеистов". Я обычно стараюсь не то чтобы опровергнуть, но говорю: "Я видел и могу показать в каком окопе". Это, конечно, шутка.

Однако я о том, что люди в 21 веке даже в условиях боевых действий остаются со своими убеждениями и мировоззрением. Остаются люди, которым война веры не прибавляет.

Однако видел многих людей, которым война помогла кардинально изменить свое отношение к жизни. Переоценить, переосмыслить важнейшие ценности жизни. Тогда люди начинают искать что-то более глубокое, серьезное.

Даже те, которые верят, начинают искать глубины в своей вере. Им хочется чего-то более глубокого. Очень актуально не забывать в условиях войны о способности делать добро, желании бороться за справедливость, умении видеть красоту даже в условиях уничтоженной войной действительности.

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Имеет ли значение вероисповедание воина, который обращается к вам?

Существует базовый алгоритм, универсальный. В частности, в Вооруженных силах Канады к нему часто прибегают. Когда мы говорим о поликонфессиональном войске, как в Украине, военный капеллан действует как представитель государства.

Он должен быть вооруженным, воспитанным, сформированным для того, чтобы предложить духовную поддержку для человека любого верования или даже неверующего. Конечно, были разные конфессии. Базовый алгоритм:

каждый священник должен служить верующим своей конфессии;

каждый капеллан служит всем военным.

Капеллан – это тоже воин, он всегда должен помнить о собственном предназначении.

Об убийствах на войне

Заповедь Божья гласит: "Не убивай". Как верующему человеку воевать, нарушая эту заповедь?

Иисус говорил однажды, что не существует большей любви чем та, когда кто-то отдает жизнь за своих друзей. Это очень важно помнить каждому воину – ты идешь с правильными намерениями, чтобы защитить, а не по собственной инициативе, чтобы просто убить.

Оружие берут для того, чтобы защитить жизнь. Малодушие может вызвать смерть близких и родных людей, которые невиновны и не могут сами себя защитить. Мотивация остается одной из главным элементов психического здоровья. Важно помнить, зачем воин это делает – чтобы защитить себя, родных, всю страну.

Это та мотивация, которая станет впоследствии предохранителем негативных последствий войны, когда человеку приходится преодолевать последствия войны в себе.

Защитник – это воин с любовью в сердце. Не с ненавистью. Не верю в то, что ненависть может обеспечить победу.

Уничтожить противника – это не победа. Нужно строить Украину, а с ненавистью этого не сделаешь.

Как прощать врага тем, у кого он забрал близких?

Прощать очень трудно и больно, но очень необходимо, чтобы будущее, за которое погибли собратья, стало реальностью. Еще раз говорю – ненавистью никто ничего еще не создал. Она разрушает, пожирает нас изнутри и мы становимся заложниками тех динамик, которые не позволяют нам создать ни себя, ни лучший мир вокруг нас.

Умение прощать – это процесс, который может длиться годы или всю жизнь, но важно не потерять это с горизонта.

Мне пришлось потерять многих друзей. Многих из них – весной 2015 года. Я даже писал, что часть моей жизни будто спряталась в тень.

Довольно часто пришлось терять не только тех, с кем познакомился во время войны, но и тех, кого знал до начала войны. Эта история не завершалась.

В 2017 году на одном из похорон я себе говорил: "Это нереально, это невозможно выдержать", ведь 4 года постоянных потерь. Однако я очень хорошо понимаю, что если остаться на этом этапе – просто замереть на этапе боли – все завершится, все может быть бесполезным.

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Для нас важно помнить, что память – это не только о скорбных песнях и гвоздичках на могиле. Это очень важная мотивация для того, чтобы двигаться дальше и создавать страну высокого качества ради тех, кто положил за нее жизнь. Это лучшая память.

Что самое трудное для военного капеллана?

Один из самых серьезных вызовов – боль потери и умение интерпретировать эту боль и оставаться на ходу, ведь задача военного капеллана – постоянно быть тем, кто находит в себе силу обеспечить силой других.

Я очень часто говорю, что задача военного капеллана – расположить небо к военному, приблизить глубокие смыслы и понимание, которое позволяет человеку не сломаться.

Самый серьезный вызов для военного капеллана – это потеря этого смысла. Это самый трагический вариант развития событий, когда человек, который отвечает за это, сам теряет этот смысл. Такое может случиться, потому что он человек, он уязвим.