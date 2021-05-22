Состояние здоровья военного тяжелое. Раненому мужчине оказывают медицинскую помощь.

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Детали обстрела боевиками

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских защитников. Делают это для того, чтобы обвинять украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

С начала суток зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований России,
– рассказали в штабе ООС.

В частности, российские войска стреляли:

  • возле Песков – дважды из минометов 120 и 82 калибров, а также крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Водяного – дважды из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
  • в районе Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в пригороде поселка Южное – дважды из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
  • возле Марьинки – из стрелкового оружия.

Вражеская пуля ранила украинского военного

Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение,
– сообщили в штабе ООС.

Мужчина сейчас находится в госпитале. Украинская сторона открыла ответный огонь. Наши военные сообщили об обстреле представителям ОБСЕ посредством украинской стороні СЦКК.

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