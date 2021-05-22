Состояние здоровья военного тяжелое. Раненому мужчине оказывают медицинскую помощь.
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Детали обстрела боевиками
Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских защитников. Делают это для того, чтобы обвинять украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.
С начала суток зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований России,
– рассказали в штабе ООС.
В частности, российские войска стреляли:
- возле Песков – дважды из минометов 120 и 82 калибров, а также крупнокалиберных пулеметов;
- возле Водяного – дважды из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
- в районе Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в пригороде поселка Южное – дважды из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- возле Марьинки – из стрелкового оружия.
Вражеская пуля ранила украинского военного
Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение,
– сообщили в штабе ООС.
Мужчина сейчас находится в госпитале. Украинская сторона открыла ответный огонь. Наши военные сообщили об обстреле представителям ОБСЕ посредством украинской стороні СЦКК.
Коротко о ситуации на Донбассе
- Пророссийские боевики утром 22 мая обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Пески. Мина попала в дом пожилого мужчины – ему чудом удалось выжить.
- 21 мая в районе проведения ООС пострадали 3 украинских военных. Все это в результате обстрела пророссийских боевиков.
- За сутки 21 мая пророссийские боевики 8 раз нарушили режим тишины. Стреляли возле Катериновки, Водяного, Новоселовки, Песков, Луганского и Гнутово.