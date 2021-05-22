Стан здоров'я військового важкий. Пораненому чоловіку надають медичну допомогу.

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Деталі обстрілу бойовиками

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. Роблять це для того, щоб звинувачувати українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Росії,
– розповіли в штабі ООС.

Зокрема, російські війська стріляли:

  • біля Пісків – двічі з мінометів 120 та 82 калібрів, а також великокаліберних кулеметів;
  • біля Водяного – двічі з ручних протитанкових та підствольних гранатометів; 
  • у районі Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • у передмісті селища Південне – двічі зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
  • біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Ворожа куля поранила українського військового

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення,
– повідомили у штабі ООС. 

Чоловік наразі перебуває в госпіталі. Українська сторона відкрила вогонь у відповідь. Наші військові повідомили про обстріл представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Коротко про ситуацію на Донбасі