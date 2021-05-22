Стан здоров'я військового важкий. Пораненому чоловіку надають медичну допомогу.
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Деталі обстрілу бойовиками
Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. Роблять це для того, щоб звинувачувати українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.
З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Росії,
– розповіли в штабі ООС.
Зокрема, російські війська стріляли:
- біля Пісків – двічі з мінометів 120 та 82 калібрів, а також великокаліберних кулеметів;
- біля Водяного – двічі з ручних протитанкових та підствольних гранатометів;
- у районі Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у передмісті селища Південне – двічі зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.
Ворожа куля поранила українського військового
Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення,
– повідомили у штабі ООС.
Чоловік наразі перебуває в госпіталі. Українська сторона відкрила вогонь у відповідь. Наші військові повідомили про обстріл представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Проросійські бойовики зранку 22 травня обстріляли цивільну інфраструктуру селища Піски. Міна влучила у будинок літнього чоловіка – дідусю дивом вдалося вижити.
- 21 травня в районі проведення ООС постраждали 3 українських військових. Все це внаслідок обстрілу проросійських бойовиків.
- За добу 21 травня проросійські бойовики 8 разів порушили режим тиші. Стріляли біля Катеринівки, Водяного, Новоселівки, Пісків, Луганського та Гнутового.