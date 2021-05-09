Олег Собчук – украинский музыкант, известный как фронтмен украинской рок-группы СКАЙ. Кроме этого, он занимается волонтерской деятельностью, выступает на Востоке Украины и пропагандирует любовь к украинскому языку.

Известный певец рассказал о турах на Донбасс, воспитании молодежи и законе о языке. Об этом и не только – читайте далее в интервью.

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Каким для вас было осознание начала войны на востоке Украины?

Пришло ощущение, что я должен что-то сделать. Пришло ощущение гражданина Украины, пришло ощущение патриотизма. Я и СКАЙ делали и делаем максимально то, что мы можем сделать. Привлечь вниманием, разрядить ситуацию, просто приехать поддержать. Сейчас, когда я думаю об этом, то чувствую и плюс, и минус. С одной стороны – жаль тех людей, которые погибли, отстаивая Украину в этой войне, а с другой стороны – возможно, если бы не эта война, то мы бы так никогда и не поняли, кто мы, и никогда бы так не были вместе.

Ваша первая поездка в зону боевых действий?

У нас был целый тур для танковой дивизии, затем недалеко от аэропорта доносились взрывы, потом ездили в Мироновский, везли мясо, хлеб, играли на гитаре – там километр от "передка" вообще, в Попасном выступали в доме культуры, где директор сказала, что это впервые за всю историю Попасной, в этом доме культуры, звучал украинский язык. Мне трудно было смотреть на это все, но с другой стороны – меня охватывала гордость, что украинцы реально дали отпор, что слово "украинец" с тех пор начало звучать гордо и круто.



Интервью с Олегом Собчуком / Скриншот из программы "11 вопросов"

Изменилось ли ваше творчество с приходом войны в Украину?

Однозначно, и песни, и музыка стали моими патронами. Мне как-то стало с одной стороны стыдно, что я ведь тоже мужчина, могу пойти служить и стрелять. Кому бы я это не рассказывал, то каждый солдат мне говорил: "Друг, давай мы это будем делать, а ты, пожалуйста, пиши песни, и говори людям то, что ты здесь видишь, высказывай патриотизм в своих песнях, доноси людям и это будет в 100 раз лучше, чем то, что ты здесь будешь вместе с нами". И я это понял, поэтому песню "Не отступать, не сдаваться" я посвятил тем, кто защищал, защищает и будет защищать нашу землю от врага, в данном случае от России. Я решил именно таким образом нести свою помощь.

Были ли предложения выступать в России после 2014 года?

Да, конечно. Были 2 раза – прилетайте на корпоратив, скажите сколько надо. Честно скажу, я не уважаю такой выбор. Есть знакомые, которые катаются, я не уважаю это. Но это их выбор. Я бы не смог.

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Может ли творчество артистов влиять на воспитание будущих поколений?

Чем мы и занимаемся. Я свято в это верю и сознательно это пропагандирую. В своих песнях, поступках, постах, и даже в воспитательных моментах. У меня, например, дочь встречаться с парнем, я начал замечать, что в некоторых моментах она переходит на русский, потому что ее парень разговаривает на русском. Я устроил встречу и настойчиво попросил, и знаете, я не хотел, чтобы они меня боялись, я хотел, чтобы они поняли важность этого, почему стоит это делать. У них, у подростков, был очень простой аргумент: "Так все вокруг разговаривают на русском, да, а мы что будем белыми воронами?". Так вот, если вы не станете теми "белыми воронами", тогда все мы станем черными воронами. Если все будут на русском, то не будет Украины. Поэтому людям, без палки, надо это объяснять – песни, фильмы, передачи. Абсолютно все, надо делать на украинском языке в каждом городе заявлять, что это украинское, мы украинцы, мы разговариваем на украинском – это логично.



Рок-группа СКАЙ часто выступает на востоке Украины / Фото с фейсбук-страницы Олега Собчука

Как относитесь к закону о языке?

Конечно, поддерживаю. Украинский язык – это наш язык. Я простой пример приведу. Мы отдыхали в Египте и наши знакомые говорили на русском, а мы – на украинском. И египтянин сразу понял, что мы украинцы, а к ним обратился как к русским. Говорит, что там в Москве... а они говорят, так мы украинцы. А он спросил, чего вы тогда на русском разговариваете. Автоматически все стало ясно. Я очень рад, что закон вступил в действие, об украинском языке, я очень рад, что в СМИ, на радио можно услышать украиноязычные песни не только в 3 часа ночи.

Чего Украине не хватает для победы в войне на Донбассе?

Я не эксперт в этом и новости я мало смотрю, честно. Но нам не хватает единства для победы. Пуйло видит, что мы разобщены, он чувствует, он видит это в языковых вопросах, например, и пользуется этим. Когда мы соединимся все, а нам надо максимально соединиться, чтобы не было трещин и разломов, то мы победим.