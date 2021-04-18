Россия наращивает свое военное присутствие на границах с Украиной. Кремлю плевать на договоренности о перемирии и требования Евросоюза и США прекратить эскалацию на Донбассе.

Во второй части интервью военный журналист Роман Бочкала рассказал о задачах, которые стоят перед украинской армией, ситуации на оккупированных территориях Украины и ответил, можно ли закончить войну с Россией дипломатическим путем.

Первая часть интервью Войны не закончатся никогда, – откровенное интервью с военкором о конфликте на Донбассе

Главное достояние украинской армии?

Главное достояние – это то, что наша армия стала армией. Возможно, это было неприятно услышать ветеранам Вооруженных сил Украины. Но реально у нас армия стала настоящей армией, одной из сильнейших в мире. Потому что армия – это люди, это не машины, воюют люди. Самое главное – мы приобрели боевой опыт. Нет ничего важнее для военного, чем реальный боевой опыт. Более того, на территории собственного государства.

Когда-то, помню, на Яворовском полигоне были совместные учения с американскими "спецназерами". И они во время частных разговоров сказали, что нам посчастливилось защищать свою страну. Потому что они постоянно летают защищать Афганистан, Ирак и так далее. Но это все не то, когда ты защищаешь свою страну, ты получаешь огромный опыт, который невозможно приобрести ни на каких учениях. Поэтому я считаю, что этот наш реальный опыт – это наше главное достояние, которого, кстати, у российских вооруженных сил нет.



Роман Бочкала / Фото Военного телевидения Украины

Главная проблема в ВСУ?

Я бы сказал так, у нас должны быть не проблемы, а задачи. Задачи, которые требуют решения и усиления. Сейчас буду говорить, наверное, не как журналист, а как волонтер, потому что являюсь частью волонтерского сообщества. Наш фонд "Батальон волонтер" с самого начала отвозил помощь, и сейчас продолжает тоже это делать. Те все проблемы, которые касались материального обеспечения военных – питание, форма и прочее – это все уже сделано. Нет сейчас этой проблемы.

Я думаю, что задача наша сейчас – все же брать на вооружение более быстрыми темпами современные технологии.

Как мы это видели в Азербайджане. Они фактически использовали небо – это дроны, спутники, которые вели наблюдение из космоса. Приятно, потому что сейчас президент озвучил, что к 30 годовщине Независимости мы должны наконец запустить спутник. Мы должны четко осознать, что войны, например, такие, как Вторая мировая, или те, что были еще раньше, – это уже прошлое. Нам надо переходить к более современным видам ведения боевых действий. Именно на этом нужно сосредоточить внимание.

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Каким должно быть соцобеспечение военнослужащих?

Вопрос жилищных моментов, он еще не решен в Украине. Мы бывали в странах Балтии, Эстонии, Литвы, я видел, как там это все построено. Там это все правильно, там люди не стоят в очередях и не ждут, пока государство им что-то подарит. Не надо дарить, создайте условия приличные – кредитование, ипотеки, начисления соответствующие. Все это в руках профильных министерств. Конечно, Министерство обороны тоже в этом процессе должно принимать активное участие.

Об информационной войне с Россией

Как правильно вести информационную войну?

Информационными войнами, я считаю, должны заниматься специальные подразделения соответствующих служб и ведомств. Знаю, что наши подразделения проводят эти кампании и операции. Считаю, что довольно неплохо. А давать оценку, насколько лучше они могли бы быть – наверное, всегда можно что-то делать лучше.

Мы являемся жертвами дезинформации, пропаганды. К сожалению, российские СМИ, спецслужбы, целые фабрики работают над созданием информационного, извините, дерьма.

Поэтому, если мы ничего не будем делать, то эти все навязанные нарративы, лживые контексты начнут заполнять информационное пространство. Потому, чтобы этого не произошло, мы должны противодействовать. Мы, как журналисты, должны противодействовать этому, рассказывая правду. Мы должны распространять правдивую информацию и делать это профессионально.

О "замораживании" войны на Донбассе

Возможен ли сценарий, что конфликт на Донбассе "заморозят"?

Сейчас все идет к этому. Потому что конфликт сейчас в дипломатической плоскости решения. Как мы видим на примере Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, эти конфликты дипломатическим путем не решаются. Они действительно "замораживаются".

Я в свое время делал исследования "замороженных" конфликтов. В ОБСЕ каждый год меняется страна, которая руководит организацией. Так вот в свое время, кажется, в 2011 или 2012 году как раз таки Украина председательствовала в ОБСЕ. Тогда я просто проехал все эти "замороженные" конфликты. Что я увидел: есть одна общая черта, она заключается в том, что те "квази"-властные институты, которые фактически захватывают власть на этих территориях, являются самыми незаинтересованными сторонами, чтобы это все прекратилось. Так как они потеряют свой статус, потому что они вчера еще были никем, а сейчас стали "всем".



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канал

И как это можно решить дипломатическим путем? Никак. Фактически они должны отказаться от всех своих благ, преференций от власти. Это невозможно. Я пришел к выводу, что решить дипломатическим путем это невозможно. Только заставлять, например, экономические санкции, применять военные методы, может быть комбинация различных инструментов.

Мы должны осознавать, что в разговоре с представителями самопровозглашенных республик мы никогда не найдем консенсуса. И когда за ними будет прятаться Россия, которая как раз пытается представлять их, как субъектов этого процесса, с которыми мы должны вести переговоры, – это просто путь в никуда. Если в конце концов этот путь будет продолжаться в этом же направлении, мы с вами встретимся через 10 – 20 лет и будем говорить о том же. И ничего, к сожалению, не изменится.

О ситуации на оккупированных территориях

Захотят ли люди со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возвращаться в Украину?

Мне этих людей очень жаль. Эти люди, действительно, стали заложниками ситуации. Многие из них просто не понимают, что происходит на самом деле. Качество жизни там очень низкое. К сожалению, у значительной части населения, которая там осталась, патриотической позиции, конечно, нет. Но это не значит, что они хотят жить в "ДНР/ЛНР". Я не знаю, кто там вообще может хотеть жить, кроме тех, кто захватил власть и создал там себе какое-то пространство комфорта.

Все остальные, преимущественно часть населения, нищенствуют.

Поэтому ничего хорошего в этом нет. Я далек от мысли, что людям это нравится. Единственное, что, я думаю, их действительно беспокоит, чтобы вдруг после освобождения не было широкомасштабной военной операции, в результате которой будет много жертв, разрушение домов и тому подобное. Если людям дать понять, что такого не будет, то, конечно, все бы они хотели вернуться в нормальную жизнь, чтобы нормально путешествовать, нормально получать соцгарантии, рассчитывать на защиту в суде, правоохранительной системы и всего остального, что в совокупности называется государством. Потому что сейчас у них нет государства, у них нет всех этих гарантий.

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Люди все разочаровались, даже те, кто хотел в Россию, они видят, что Россия не взяла их в свои ряды, скажем так, как это произошло с Крымом. Не стали они Россией, поэтому большинство людей, конечно, будут рады, если это все закончится.