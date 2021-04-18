В Донецкой области 9 семей получат компенсации за потерянные дома. В 2016 году их жилье было разрушено в результате вражеских атак на Авдеевку и Широкино.

2016 год был пиком обстрелов Авдеевки. Когда боевики начинали бить, местные скрывались в подвалах, но и там не было безопасно.

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Жительница Авдеевки Валентина Ланик вспомнила, что с семьей жила около 1,5 месяца в подвале еще до того, как сгорел дом. Однако как только они вышли из тайника, чтобы переночевать в собственном доме, туда залетел вражеский снаряд.

После очередного обстрела ее жилье загорелось. Жилье семья Валентины Ланик сводила на протяжении 10 лет. Но потеряли – за считанные минуты. Огонь быстро разгорелся, а тушить его было нечем.

"Все сгорело за полчаса", – рассказала женщина.



Разрушенный дом Валентины Ланик / Скриншт с видео

Государство возместило деньги тем, кто потерял жилье в результате обстрелов

Дом Валентины Ланика стал непригодным для жизни. Но сейчас у семьи появился шанс восстановить свое жилье – они получили возмещение за разрушенное жилье в прифронтовой Авдеевке.

Начали возмещать деньги в ноябре 2020 года, когда впервые заработала программа. В Донецкой области компенсацию получат еще 8 семей с Широкино.

Семьям выплатят вместе 16 миллионов гривен. Списки пострадавших составляют специальные комиссии. Затем их передают в областные администрации.

В 2021 году было проведено 4 таких заседания, и люди уже получат в целом 16,2 миллиона гривен. Это компенсация за разрушенное жилье,

– сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

На рассмотрении комиссии – еще один объект. В правительстве пообещали, что увеличат финансирование программы компенсации за разрушенное жилье. Следовательно деньги в 2021 году получат более 300 семей.