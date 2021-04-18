На Донеччині 9 родин отримають компенсації за втрачені будинки. У 2016 році їхнє житло було зруйноване внаслідок ворожих атак на Авдіївку та Широкине.

2016 рік був піком обстрілів Авдіївки. Коли бойовики починали гатити, місцеві переховувались у підвалах, але і там не було безпечно.

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Мешканка Авдіївки Валентина Ланік пригадала, що з родиною жила близько 1,5 місяця у підвалі ще до того, як згорів будинок. Однак як тільки вони вийшли зі схованки, щоб переночувати у власному будинку, туди залетів ворожий снаряд.

Після чергового обстрілу її житло спалахнуло. Помешкання родина Валентини Ланік зводила впродовж 10 років. Але втратили – за лічені хвилини. Вогонь швидко спалахнув, а гасити його було нічим.

"Все згоріло за пів години", – розповіла жінка.



Зруйноване помешкання Валентини Ланік / Скриншот з відео

Держава відшкодувала гроші тим, хто втратив житло внаслідок обстрілів

Будинок Валентини Ланік став непридатним для життя. Але нині у родини з'явився шанс відновити своє помешкання – вони отримали відшкодування за зруйноване житло в прифронтовій Авдіївці.

Почали відшкодовувати гроші у листопаді 2020 року, коли вперше запрацювала програма. На Донеччині компенсацію отримають ще 8 родин з Широкиного.

Родинам виплатять разом 16 мільйонів гривень. Списки постраждалих складають спеціальні комісії. Потім їх передають до обласних адміністрацій.

У 2021 році було проведено 4 такі засідання, і люди вже отримають загалом 16,2 мільйона гривень. Це компенсація за зруйноване житло,

– повідомив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.

На розгляді комісії – ще один об'єкт. В уряді пообіцяли, що збільшать фінансування програми компенсації за зруйноване житло. А відтак гроші у 2021 році отримають понад 300 родин.