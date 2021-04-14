Роман Бочкала – телеведущий в прошлом, который изменил свою деятельность и стал военным журналистом. Он побывал во всех "горячих" боевых точках в мире на протяжении последних 10 лет.

Военный журналист Роман Бочкала рассказал о собственном оружии, войне в Сирии и Афганистане и объяснил, почему выбрал такую профессию. Об этом и не только – читайте далее.

Интересно Остается "совок" и показуха, – Тополя откровенно оценил состояние украинской армии

О военной журналистике

Как началась Ваша история военной журналистики?

Меня всегда тянуло к приключениям. Я много путешествовал и вел свою телепрограмму о путешествиях в 2009 году. Однако я почувствовал какую-то пустоту этих историй, что я будто бы что-то интересное показываю и вижу, но это неважное. Меня заинтересовали страны с проблемами.

Я поехал на Ближний Восток и страны Африки, где можно было увидеть другую жизнь и ее уровень, проблематику. В 2011 году была "Арабская весна". Это было начало. Гражданские конфликты, а затем постепенно это перешло и в конфликты военные.

Я стал углубляться в проблематику, почему люди воюют, что порождает конфликты и что происходит в мире. Это стало таким моим профессиональным наблюдением.

Какие были сложные эмоционально моменты?

В июне 2014 года после ранения меня эвакуировали на вертолете в харьковский госпиталь. На борту было много раненых. Тогда боевики начали обстреливать наш вертолет. Я просто не мог ничего сделать.



Военный журналист рассказал о своем опыте войны / Фото с фейсбука Романа Бочкала

Военные конфликты в современном мире

Какие военные конфликты поразили вас больше всего?

В Сирии я был много раз с начала конфликта в 2011 году. После этого я бывал там каждый год, порой несколько раз в год. Мне довелось побывать во всех боевых точках. Я видел, как постепенно уничтожается эта страна, теряет свое историческое лицо, как рушатся основы государства в результате военного конфликта.

Читайте также Украина осудила режим Асада и его российского куратора в Сирии

В Афганистане процессы не менее разрушительны, просто я не видел их раньше. Впервые я там побывал в 2012 году, а впоследствии еще несколько раз. Тамошний конфликт длится более 40 лет.

Это демонстрирует, что конфликт надо вовремя останавливать и быстро завершать. Этот опыт должен быть полезным и для Украины.

Украина должна вернуть свою оккупированную территорию, возможно, благодаря военному компоненту. В то же время главное не затягивать этот процесс на десятилетия.

Место ли военным конфликтам в XXI веке?

Когда-то я был уверен, что военные конфликты – это пережиток прошлого и война должна остаться "позади". Зато теперь я уверен в другом. Война – это спутник человечества, это часть человеческой природы. Люди постоянно воюют между собой, ставят себе цели, которые пересекаются с идеями других.



Роман Бочкала несколько раз был в Сирии и в Афганистане / Фото с фейсбука Романа Бочкала

Я абсолютно уверен, что войны не закончатся никогда. Возможно, будет просто меняться природа конфликта. Это будет война в кабинетах, нажатие кнопок или перейдет в форму кибервойны. Однако война не закончится ни в 21 веке, ни в 22.

Об оружии и нужно ли оно

Имеете ли личное оружие?

Да, имею зарегистрированный травматический пистолет, охотничий карабин и дробовик, который мне подарили разведчики. Это хороший способ эмоциональной разрядки, это полезно для здоровья и зрения, для фокусировки внимания.

К теме Оккупанты продолжают дистанционно минировать гражданские объекты: гибнут местные

Приходилось ли применять оружие во время выполнения заданий?

Оружие журналиста – это микрофон и медиа, которые помогают мне передать информацию. С оружием я никогда не выезжал на военные конфликты и не советовал бы. Если возьмут в плен, то трудно будет доказать, что я – журналист, поэтому относиться будут как к военнопленному.

О войне на Донбассе и оккупации Крыма

Как для вас началась война на Востоке и отличалась ли работа там от военных конфликтов в других странах?

Очень отличалась. Когда я ездил в Конго или Либерию, то мог чувствовать себя там иначе. Я смотрел на ситуацию со стороны и не имел субъективной позиции. Когда война происходит в твоей стране, то есть твоя сторона и есть враг. Все мы стали военными журналистами. Это та война, в которой ты занимаешь четкую позицию. Это главное отличие.

​Актуально Надо готовиться ко всем сценариям: как должен действовать Зеленский из-за обострения на Донбассе

Для меня эта война началась с первых дней, с захвата Крыма. Я поехал туда искать Виктора Януковича, потому что была информация, что он убегал из Украины через полуостров. Я поехал туда и пробыл там до 19 марта, до так называемого референдума.

Это военное противостояние должно было начаться в Крыму и там бы оно тогда завершилось. Россия не была готова к открытому военному противостоянию с суверенной Украиной.

Я видел военных, которые были готовы противостоять российской агрессии. Однако они стали заложниками нехватки ответственности и смелости политических вождей.

Запретили ли вам ездить в Крым?

На самом деле я сам происхожу из Крыма и прожил там 25 лет. После оккупации я уехал оттуда последним поездом 21 марта. Даже если мне туда можно – я бы не поехал. Я не представляю себя в окружении всех этих российских военных.

О прекращении войны на Донбассе

Ваше мнение о прекращении огня

Прекращение огня уменьшает количество раненых и жертв. В то же время тогда мы не будем продвигаться вперед. Это может быть полезно, если вы готовы к чему-то, выиграть время, чтобы стабилизировать этот конфликт. Мы не можем прекращать и не делать ничего, мы будем просто тянуть время и не решать вопросы.

Читайте больше ВСУ устроили новые зрелищные тренировки на границе с Крымом: фото, видео

Какими видите отношения Украины и России в будущем?

Я уверен, что отношения Украины и России не будут лучше. Это раны на поколения, кровь и слезы. Пока у нас будет оставаться вопрос оккупации Донбасса и Крыма, отношения не будут существенно пересматриваться.

Во-первых, этого не хочет народ Украины.

Во-вторых, каждый политик будет понимать, что идти на сближение с Россией – это самоубийство без решения территориальной целостности.

Зато каждый российский политик будет идти на примирение, чтобы забыть об оккупации Крыма, чтобы жить мирно и дружно. Однако отдайте сначала наше.