Невозможно побороть коррупцию, если ее возглавляют первые руководители государства, – Садовый

Есть очень много инструментариев для того, чтобы побороть коррупцию. Однако, самое главное должно быть одно – политическая воля.

Такие убеждения выразил Андрей Садовый во время выступления на съезде партии "Самопомич" в Киеве.

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Почему в мире презирают наш политикум? Потому что он грабит собственный народ. Это страшные вещи. Я не буду сегодня говорить много о борьбе с коррупцией. По моему глубокому убеждению, есть очень много инструментариев, как побороть коррупцию. Должно быть лишь одно – политическая воля,

– подчеркнул Садовый.

Он добавил, что коррупцию невозможно побороть, если первые руководители государства – коррупционеры.

"Ни одно НАБУ, ни один Антикоррупционный суд не смогут сделать того, что может сделать первое лицо страны, если оно стоит и твердо заботится о том, чтобы было верховенство права. Я не знаю ни одной страны мира, где можно было бы побороть коррупцию, когда ее возглавляют первые руководители государства. Это невозможно побороть", – отметил Андрей Садовый.

Напомним, ранее Садовый выразил позицию, что "ребята, которые на передовой, должны получать как минимум тысячу долларов в месяц, и это должна быть принципиальная позиция украинского государства".