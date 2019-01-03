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      Невозможно побороть коррупцию, если ее возглавляют первые руководители государства, – Садовый

      25 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Есть очень много инструментариев для того, чтобы побороть коррупцию. Однако, самое главное должно быть одно – политическая воля.

      Такие убеждения выразил Андрей Садовый во время выступления на съезде партии "Самопомич" в Киеве.

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      Почему в мире презирают наш политикум? Потому что он грабит собственный народ. Это страшные вещи. Я не буду сегодня говорить много о борьбе с коррупцией. По моему глубокому убеждению, есть очень много инструментариев, как побороть коррупцию. Должно быть лишь одно – политическая воля,
      – подчеркнул Садовый.

      Он добавил, что коррупцию невозможно побороть, если первые руководители государства – коррупционеры.

      "Ни одно НАБУ, ни один Антикоррупционный суд не смогут сделать того, что может сделать первое лицо страны, если оно стоит и твердо заботится о том, чтобы было верховенство права. Я не знаю ни одной страны мира, где можно было бы побороть коррупцию, когда ее возглавляют первые руководители государства. Это невозможно побороть", – отметил Андрей Садовый.

      Напомним, ранее Садовый выразил позицию, что "ребята, которые на передовой, должны получать как минимум тысячу долларов в месяц, и это должна быть принципиальная позиция украинского государства".

      Теги: Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Коррупция Самопомич
      Источник: 24 Канал
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