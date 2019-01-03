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      Неможливо побороти корупцію, якщо її очолюють перші керівники держави, – Садовий

      123 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Є дуже багато інструментаріїв для того, щоб побороти корупцію. Проте, найголовніше має бути одне – політична воля.

      Такі переконання висловив Андрій Садовий під час виступу на з'їзді партії "Самопоміч" у Києві.

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      Чому у світі зневажають наш політикум? Тому що він грабує власний народ. Це страшні речі. Я не буду сьогодні говорити багато про боротьбу з корупцією. На моє глибоке переконання є дуже багато інструментаріїв, як побороти корупцію. Має бути лиш одне – політична воля,
      – наголосив Садовий.

      Він додав, що корупцію неможливо побороти, якщо перші керівники держави – корупціонери.

      "Жодне НАБУ, жоден Антикорупційний суд не зможуть зробити того, що може зробити перша особа країни, якщо вона стоїть і твердо дбає про те, щоб було верховенство права. Я не знаю жодної країни світу, де можна було б побороти корупцію, коли її очолюють перші керівники держави. Це неможливо побороти", – зазначив Андрій Садовий.

      Нагадаємо, раніше Садовий висловив позицію, що "хлопці, які на передовій, повинні отримувати щонайменше тисячу доларів на місяць, і це має бути принципова позиція української держави".

      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини політики Самопоміч Корупція
      Джерело: 24 Канал
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