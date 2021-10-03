Кандидат политических наук, руководитель Центра нераспространения ядерного оружия при Одесском национальном универистете имени И. Мечникова рассказала о новых вызовах для мира. Полина Синовец работала в NATO Defence College, а также James Martin Center for Nonproliferation Studies, член таких ассоциаций как PONARS Eurasia, WIIS, INSEN.

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Полина Синовец / фото с фейсбука Полины Синовец

Иранские вызовы

В какой сейчас ситуации находятся переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном?

Я так понимаю, что в состоянии глубокой стагнации потому что переговоры Шестерки (Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай, США – 24 канал) возобновились в июне этого года, а когда ко власти в Иране пришел Раиси, то иранскую делегацию отозвали для консультаций. Пока что непонятно в какую сторону шагнет Иран.

22 сентября министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом потребовала скорейшего возвращения за стол переговоров в Вене по поводу нового ядерного соглашения.

Кто такой Ибрахим Раиси Иранский политик, который 3 августа 2021 года является президентом страны. Был активным участником Исламской революции 1978-1979 годов. Раиси –ультраконсервативний исламист, который выступает за большую исламизацию сферы образования в Иране. Находится под санкциями США и Евросоюза. До этого занимал должности генпрокурора Ирана, а также главы судебной власти Ирана.

Пока что о новом соглашении речи не идет, так как считалось, что совместный план действий это единственное оптимальное решение. Оговаривать какие-то уступки Иран, в принципе, не был намерен - и видимо не будет намерен.

Относительно противоречий – на данный момент все согласны, что соглашение надо возобновлять. В отличие от той ситуации, когда администрация Трампа вышла из совместного плана действий, а ЕС, Россия и Китай дружно за него держались, то эта ситуация позади.

Подписанты ядерного соглашения с Ираном. 2015 год / Фото United States Department of State

Так как американцы вместе со сменой президента с Трампа на Байдена, выступают решительно за новое соглашение. Но те условия, которые ставит Тегеран перед Вашингтоном - вы сначала безоговорочно снимите все санкции, а потом мы, может, вернёмся к соглашению.

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Это выглядит как ультиматум, на выполнение которого Штаты никогда не шли. В противном случае Байдена обвинили бы в потакании автократического режима в Иране. Во время переговоров Шестерки в Вене, еще до прихода к власти Раиси, почти добились взаимных компромиссов, чтобы подписать новое соглашение.

Но поскольку новый президент Ирана относиться к правым религиозным кругам, которые находятся под санкциями США за нарушение прав человека. То представляется, что и позиция Тегерана будет более жесткой.

Ибрахим Раиси / Фото Mehr News Agency

С другой стороны, Раиси, когда шел на выборы, то обещал, что экономическая ситуация станет легче - значит он намерен вести какой-то диалог. Единственный выход - что-то подписать с Западом. Только тогда будут сняты санкции, а иранская экономика оживится.

Что означает международный саммит в Багдаде 28 августа при участии Ирана и Саудовской Аравии?

Прежде всего открытие платформы для диалога. Не думаю что так просто помирить эти страны, однако самая большая проблема это отсутствие диалога между противниками потому что тогда создается ложное впечатление о намерениях готовности начать военные действия.

Попытка усадить за стол переговоров, как правило, очень хорошее дело потому что оно, как минимум, ведет к тому, что они понимают до какой точки можно заходить, а до какой нет. Что можно решить, а что нет. Это уже начало диалога вместо начала военных действий.

В чем главное значение ядерного соглашения с Ираном 2015 года?

Оно состоит в том, что с одной стороны, в определенной степени ограничивало Иран с точки зрения развития его военных и ядерных возможностей. Не полностью лишало его возможности когда-нибудь создать ядерное оружие, однако очень сильно замедляло этот процесс.

Что такое ядерное соглашение с Ираном Это документ под названием "Совместный всеобъемлющий план действий", который был подписан 14 июля 2015 года в Вене между Ираном и странами "Шестерки" (Великобритания, США, Франция, Китай, Германия, Россия). Переговоры по его подписанию длились с 2005 года. Суть соглашения состоит в том, что в обмен на снятие санкций с Ирана, Тегеран предоставляет доступ инспекторам МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Также согласно соглашению значительная часть обогащенного урана с Ирана вывозится за границу, а сами ядерные предприятия Ирана не будут демонтированы. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе с ядерного соглашения с Ираном. Это повлекло ответные действия Ирана, который отказался выполнять свои обязательства по документу.

Иранская ядерная программа:

Иран делал достаточно прозрачным для перманентных инспекций МАГАТЭ. То есть если бы Тегеран решил поменять свои намерения создавать ядерное оружие, то МАГАТЭ это сразу бы определило. Количество и запасы обогащаемого урана, предприятия, которые его обогащают, конвертация других предприятий на мирные нужды – все это очень ограничивало.

Что такое МАГАТЭ Это международное агентство по атомной энергии, основанное в 1957 году. Штаб-квартира организации находится в Вене. Основна роль организации состоит в контроле относительно нераспостранения ядерного оружия. Также МАГАТЭ координирует научную деятельность, связанную с атомной энергетикой. Членами организации являются 173 государства. С 2019 года МАГАТЭ возглавляет аргентинский дипломат Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси / Фото flickr

Считается, что это соглашение удалило возможность Ирана создать ядерное оружие примерно на год с 3 месяцев, которые давались Ирану до подписания соглашения.

Правда сейчас, когда соглашение было сорвано, Иран обогащает уран куда более быстрыми и эффективными методами. Тегеран повысил технологический уровень своих центрифуг и уже обогащает его до уровня 63 % - что больше, чем до 2015 года.

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С одной стороны соглашение было очень выгодно Ирану потому что оно позволяло ему заниматься ядерной деятельностью, однако под контролем Международного агентства по атомной энергии. А с другой стороны позволяло международному сообществу держать руку на пульсе ядерной деятельности Ирана.

Ядерная стабильность Южной Азии

Учитывая недавние события в Афганистане, как сейчас, обстоит ситуация с ядерным соперничеством Пакистана и Индии?

Насколько я понимаю, в Индии с Пакистаном наблюдается "стабильно нестабильная ситуация".

Как Индия и Пакистан стали ядерными государствами Индия начала свою ядерную программу в 1967 году, а в 1974 году на полигоне в деревне Похран было проведено первое испытание ядерного оружия (Операция "Будда, что улыбается"). Пакистан начал свою ядерную программу в 1972 году. А в мае 1998 года Индия и Пакистан обменялись серией ядерных испытаний, что привело к обострению ситуации в регионе.

Речь идет о парадоксе стабильности и нестабильности, когда невозможность начать большую войну провоцирует понимание того, что можно вести какие-то мелкие конфликты.

Испытание Пакистаном ядерного оружия в 1998 году:

Небольшие столкновения, которые наблюдаются последние годы по-прежнему повышают конфликтный потенциал. В 2019 году был сбит самолет, и важно что тогда не был задействован ядерный фактор. Обе стороны начали понимать, что ядерное оружие это не игрушка. Стороны потихоньку учатся быть ядерными. Присуща ядерным государствам осторожность в вопросе даже маневрирования ядерными угрозами у них появляется.

Мировой ядерный клуб:

Шантаж Пхеньяна