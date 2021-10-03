Кандидат політичних наук, керівник Центру нерозповсюдження ядерної зброї при Одеському національному універістете імені І. Мечникова розповіла про нові виклики для світу. Поліна Сіновець працювала в NATO Defence College, а також James Martin Center for Nonproliferation Studies, член таких асоціацій як PONARS Eurasia, WIIS, INSEN.

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Поліна Сіновець / фото з фейсбуку Поліни Сіновець

Іранські виклики

В якій зараз стадії знаходяться переговори щодо нової ядерної угоди з Іраном?

Я так розумію, що в стані глибокої стагнації, бо переговори Шістки (Великобританія, Франція, Німеччина, Росія, Китай, США – 24 канал) поновилися в червні цього року, а коли до влади в Ірані прийшов Раїсі, то іранську делегацію відкликали для консультацій. Поки що незрозуміло в який бік зробить крок Іран.

22 вересня міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс в розмові з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном вимагала якнайшвидшого повернення за стіл переговорів у Відні з приводу нової ядерної угоди.

Хто такий Ібрахім Раїсі Іранський політик, який 3 серпня 2021 року є президентом країни. Був активним учасником Ісламської революції 1978-1979 років. Раїсі – ультраконсервативний ісламіст, який виступає за більшу ісламізацію сфери освіти в Ірані. Знаходиться під санкціями США і Євросоюзу. До цього обіймав посади генпрокурора Ірану, а також глави судової влади Ірану.

Поки що про нову угоду мови не йде, тому що вважалося, що спільний план дій це єдине оптимальне рішення. Обмовляти якісь поступки Іран, в принципі, не мав наміру – і мабуть не буде мати наміру.

Щодо протиріч – на даний момент всі згодні, що угоду треба відновлювати. На відміну від тієї ситуації, коли адміністрація Трампа вийшла зі спільного плану дій, а ЄС, Росія і Китай дружно за нього трималися, то ця ситуація позаду.



Підписанти ядерної угоди з Іраном. 2015 рік / Фото United States Department of State

Так як американці разом зі зміною президента з Трампа на Байдена, виступають рішуче за нову угоду. Але ті умови, які ставить Тегеран перед Вашингтоном – ви спочатку беззастережно зніміть всі санкції, а потім ми, може, повернемося до угоди.

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Це виглядає як ультиматум, на виконання якого Штати ніколи не йшли. В іншому випадку Байдена звинуватили б в потуранні автократичного режиму в Ірані. Під час переговорів Шістки в Відні, ще до приходу до влади Раїсі, майже домоглися взаємних компромісів, щоб підписати нову угоду.

Але оскільки новий президент Ірану відноситься до правих релігійних кіл, які знаходяться під санкціями США за порушення прав людини. Тому видається, що і позиція Тегерана буде більш жорсткою.



Ібрахім Раїсі / Фото Mehr News Agency

З іншого боку, Раїсі, коли йшов на вибори, то обіцяв, що економічна ситуація стане легше – значить він має намір вести якийсь діалог. Єдиний вихід – щось підписати з Заходом. Тільки тоді будуть зняті санкції, а іранська економіка оживе.

Що означає міжнародний саміт в Багдаді 28 серпня за участю Ірану і Саудівської Аравії?

Перш за все відкриття платформи для діалогу. Не думаю що так просто помирити ці країни, однак найбільша проблема це відсутність діалогу між противниками, бо тоді створюється помилкове враження про наміри готовності розпочати військові дії.

Спроба посадити за стіл переговорів, як правило, дуже добра справа, бо вона, як мінімум, веде до того, що вони розуміють до якої точки можна заходити, а до якої ні. Що можна вирішити, а що ні. Це вже початок діалогу замість початку військових дій.

У чому головне значення ядерної угоди з Іраном 2015 року?

Воно полягає в тому, що з одного боку, певною мірою обмежувало Іран з точки зору розвитку його військових і ядерних можливостей. Не повністю позбавляло його можливості коли-небудь створити ядерну зброю, однак дуже сильно уповільнювало цей процес.

Що таке ядерна угода з Іраном Це документ під назвою "Спільний всеосяжний план дій", який був підписаний 14 липня 2015 року в Відні між Іраном і країнами "Шістки" (Великобританія, США, Франція, Китай, Німеччина, Росія). Переговори щодо його підписання тривали з 2005 року. Суть угоди полягає в тому, що в обмін на зняття санкцій з Ірану, Тегеран надає доступ інспекторам МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти. Також згідно з угодою значна частина збагаченого урану з Ірану вивозиться за кордон, а самі ядерні підприємства Ірану не будуть демонтовані. 8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив про вихід з ядерного угоди з Іраном. Це спричинило відповідні дії Ірану, який відмовився виконувати свої зобов'язання по документу.

Іранська ядерна програма:

Іран ставав досить прозорим для перманентних інспекцій МАГАТЕ. Тобто якби Тегеран вирішив поміняти свої наміри створювати ядерну зброю, то МАГАТЕ це відразу б визначило. Кількість і запаси збагачуваної урану, підприємства, які його збагачують, конвертація інших підприємств на мирні потреби – все це дуже обмежувало.

Що таке МАГАТЕ Це міжнародне агентство з атомної енергії, засноване в 1957 році. Штаб-квартира організації знаходиться у Відні. Основна роль організації полягає в контролі щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Також МАГАТЕ координує наукову діяльність, пов'язану з атомною енергетикою. Членами організації є 173 держави. З 2019 року МАГАТЕ очолює аргентинський дипломат Рафаель Гроссі.



Рафаель Гроссі / Фото flickr

Вважається, що ця угода видалила можливість Ірану створити ядерну зброю приблизно на рік з 3 місяців, які давалися Ірану до підписання угоди.

Правда зараз, коли угода була зірвана, Іран збагачує уран набагато швидшими і ефективними методами. Тегеран підвищив технологічний рівень своїх центрифуг і вже збагачує його до рівня 63% – що більше, ніж до 2015 року.

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З одного боку угода була дуже вигідно Ірану, бо вона дозволяла йому займатися ядерною діяльністю, однак під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії. А з іншого боку дозволяло міжнародній спільноті тримати руку на пульсі ядерної діяльності Ірану.

Ядерна стабільність Південної Азії

З огляду на недавні події в Афганістані, якою зараз є ситуація з ядерним суперництвом Пакистану і Індії?

Наскільки я розумію, в Індії з Пакистаном спостерігається "стабільно нестабільна ситуація".

Як Індія і Пакистан стали ядерними державами Індія почала свою ядерну програму в 1967 році, а в 1974 році на полігоні в селі Похран було проведено перше випробування ядерної зброї (Операція "Будда, що посміхається"). Пакистан почав свою ядерну програму в 1972 році. А в травні 1998 року Індія і Пакистан обмінялися серією ядерних випробувань, що призвело до загострення ситуації в регіоні.

Йдеться про феномен стабільності і нестабільності, коли неможливість почати велику війну провокує розуміння того, що можна вести якісь дрібні конфлікти.

Випробування Пакистаном ядерної зброї в 1998 році:

Невеликі сутички, які спостерігаються в останні роки і надалі підвищують конфліктний потенціал. У 2019 році був збитий літак, і важливо що тоді не був задіяний ядерний фактор. Обидві сторони почали розуміти, що ядерна зброя це не іграшка. Сторони потихеньку вчаться бути ядерними. Властива ядерним державам обережність в питанні навіть маневрування ядерними погрозами у них з'являється.

Світовий ядерний клуб:

Шантаж Пхеньяна

Тактика світового шантажу ядерною бомбою з боку КНДР триває і нічого не змінилося?

Ні, я думаю, що така ситуація надовго, бо основна вимога американців до Пхеньяну – знищити ядерну зброю. Тоді США знімуть всі санкції. А сенс Пхеньяну знищувати ядерну зброю, якщо тоді у нього не залишиться ніякої страховки для режиму.

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По-друге, не буде ніякого нового механізму заробляти кошти для того, щоб режим не занепав. Тому це основний інструмент із заробляння грошей сьогодні в Північній Кореї. Це таке нескінченне коло, в якому дуже складно знайти вихід.

Міжнародні угоди

Яка доля договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань?

Цей документ був підписаний в 1996 році, і США його не підписали. Але можливо у Джо Байдена і стоїть на порядку денному зараз приєднання до цього договору. Поки незрозуміло як будуть розвиватися події. Адміністрація хоче проштовхнути хоча б це.

Треба сказати, що США практично не відчувають ядерної зброї. Вони не підписали договір, зате приєдналися до мораторію про випробування – і його ніколи не порушували. Все ж є ідея, а якщо документально заборонять, а треба буде щось випробувати. Відсутність випробувань загальмує наш науковий прогрес – вважає частина американських політиків. Республіканці за таку позицію боротимуться до кінця.

Випробування нової ядерної бомби B61-12 в Неваді: