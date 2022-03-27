Невозможность втянуть Беларусь – военно-политическое поражение России, – Арестович

Россия до сих пор не смогла привлечь войска Беларуси к участию в войне с Украиной. Это не только политическое, но и большое военное поражение Кремля.

Такое мнение 27 марта высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он считает, что при вхождении в Украину белорусы могли бы перейти на нашу сторону.

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"Они на это очень рассчитывали"

По мнению Арестовича, самопровозглашенный президент Лукашенко мог отказать Путину именно из-за плохой мотивированности своих военных. Ведь при введении эта группа сразу бы превратилась в несколько тысяч служащих ВСУ.

Это большое поражение с военно-политическим привкусом. Белорусский народ удержал свою арию от втягивания. А Россия на это очень рассчитывала, чтобы блокировать наши войска в районе Киева,

– сказал Арестович.

Также он возразил, что возможно наступление по нашей территории вдоль польской границы. Это обусловлено тем, что такие планы заведомо обречены на провал.

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