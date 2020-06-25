Шведский мебельный гигант IKEA ответил на обвинения в использовании незаконно срубленных украинских деревьев, используемых для их стульев Terje. Отреагировали на этот скандал и в украинской компании, которая их, собственно, и производит.

Реакция IKEA

В шведской компании на запрос СМИ заявили, что не производят свою продукцию из незаконно вырубленной древесины. Но после масштабного расследования британской неправительственной организации Earthsight начали независимый аудит поставок из Украины. Об этом пишет hromadske.

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В то же время в шведской компании рассказали, что украинская древесина составляет менее 1 процента из всего сырья, которое получает IKEA для производства своей продукции.

Реакция украинского производителя мебели для IKEA

В Украине мебель IKEA производит ООО "ВГСМ" из Большого Бычкова на Закарпатье. Директор предприятия Ирина Мацепура в комментарии "Укринформ" указала на ряд неточностей в этом исследовании Earthsight.

Прежде всего она отметила, что ее компания не производит стулья Terje, о которых шла речь.

Стоит отметить, что в самом расследовании указывалось, что среди прочего ООО "ВГСМ" продает бук, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Причем значительная часть экспорта – части мебели IKEA или буковые пиломатериалы. Поэтому там речь идет не только о мебели, которая производится в Украине, но и о материале, из которого потом и делают стулья для IKEA, среди которых Terje и Ingolf.

Второй факт она отмечает тот, что исследователи пишут о 90 тысячах кубометров древесины. Ирина Мацепура уверяет, что они могут за год переработать только 40 тысяч кубометров древесины.

Расследование о незаконной украинской древесине для IKEA: коротко