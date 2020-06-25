Шведський меблевий гігант IKEA відповів на звинувачення у використанні незаконно зрубаних українських дерев, які використовуються для їх стільців Terje. Відреагували на цей скандал і в українській компанії, яка їх, власне, і виготовляє.

Реакція IKEA

У шведській компанії на запит ЗМІ заявили, що не виробляють свою продукцію з незаконно вирубаної деревини. Але після масштабного розслідування британської неурядової організації Earthsight розпочали незалежний аудит поставок з України. Про це пише hromadske.

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Водночас у шведській компанії розповіли, що українська деревина складає менше ніж 1 відсоток з усієї сировини, яку отримує IKEA для виробництва своєї продукції.

Реакція українського виробника меблів для IKEA

В Україні меблі для IKEA виготовляє ТОВ "ВГСМ" із Великого Бичкова на Закарпатті. Директорка підприємства Ірина Мацепура у коментарі "Укрінформ" вказала на ряд неточностей у цьому дослідженні Earthsight.

Перш за все вона відзначила, що її компанія не виготовляє стільці Terje, про які йшла мова.

Варто відзначити, що в самому розслідуванні вказувалося, що серед іншого ТОВ "ВГСМ" продає бук, дуб і ясен на фабрику IKEA у Словаччину. Причому значна частина експорту – частини меблів IKEA або букові пиломатеріали. Тож там не лише про меблі, які виготовляють в Україні. Але й про матеріал, з якого потім і роблять стільці для IKEA, серед яких Terje та Ingolf.

Другий факт вона відзначає той, що дослідники пишуть про 90 тисяч кубометрів деревини. Ірина Мацепура запевняє, що вони можуть за рік можуть переробити лише 40 тисяч кубометрів деревини.

Розслідування про незаконну українську деревину для IKEA: коротко