Незаконна рубка українського лісу та IKEA: в компанії відреагували на скандальне розслідування
Шведський меблевий гігант IKEA відповів на звинувачення у використанні незаконно зрубаних українських дерев, які використовуються для їх стільців Terje. Відреагували на цей скандал і в українській компанії, яка їх, власне, і виготовляє.
Реакція IKEA
У шведській компанії на запит ЗМІ заявили, що не виробляють свою продукцію з незаконно вирубаної деревини. Але після масштабного розслідування британської неурядової організації Earthsight розпочали незалежний аудит поставок з України. Про це пише hromadske.
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Водночас у шведській компанії розповіли, що українська деревина складає менше ніж 1 відсоток з усієї сировини, яку отримує IKEA для виробництва своєї продукції.
Реакція українського виробника меблів для IKEA
В Україні меблі для IKEA виготовляє ТОВ "ВГСМ" із Великого Бичкова на Закарпатті. Директорка підприємства Ірина Мацепура у коментарі "Укрінформ" вказала на ряд неточностей у цьому дослідженні Earthsight.
Перш за все вона відзначила, що її компанія не виготовляє стільці Terje, про які йшла мова.
Другий факт вона відзначає той, що дослідники пишуть про 90 тисяч кубометрів деревини. Ірина Мацепура запевняє, що вони можуть за рік можуть переробити лише 40 тисяч кубометрів деревини.
Розслідування про незаконну українську деревину для IKEA: коротко
- Британська неурядова організація Earthsight провела масштабне розслідування, яке тривало 18 місяців. У ньому вказувалося, що сировину для одного з найбільш популярних стільців Terje компанія отримує з незаконно вирубаних лісів в Україні.
- При цьому використовується деревину, яку отримали під час "санітарної" вирубки лісу. Європейське та українське законодавство має розбіжності щодо визначення "незаконної рубки". Саме цим і користуються українські лісозаготівельні компанії, які працюють для IKEA