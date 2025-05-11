"Матері — це найнадійніша колія нашого життя, яка веде нас від першого подиху до кожної нової висоти", – додали там. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію пресслужби Укрзалізниці.

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Як Укрзалізниця вітає мам зі святом

В Укрзалізниці привітали всіх матерів України.

На честь Дня матері всі поїзди Укрзалізниці, які сьогодні курсують країною, отримали імена залізничниць, чиї діти захищають всіх українців в лавах Сил оборони України; тих, хто віддав своє життя; тих, хто перебуває в полоні,

– повідомили у компанії.

Привітання мам зі святом / Публікація Укрзалізниці

"Поїзди-присвяти сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів. Ці рейси – подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи", – зазначили залізничники.

Привітав українських жінок зі святом, зокрема, президент України. "Усім українським матерям і всім жінкам, які дарують найдорожче – життя. Наш світ завдячує вам усім. За теплі обійми, материнську любов, підтримку та віру, за кожну молитву", – написав Володимир Зеленський.