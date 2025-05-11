"Матери - это самая надежная колея нашей жизни, которая ведет нас от первого вздоха до каждой новой высоты", – добавили там. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы пресс-службы Укрзализныци.

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Как Укрзализныця поздравляет мам с праздником

В Укрзализныце поздравили всех матерей Украины.

В честь Дня матери все поезда Укрзализныци, которые сегодня курсируют по стране, получили имена железнодорожниц, чьи дети защищают всех украинцев в рядах Сил обороны Украины; тех, кто отдал свою жизнь; тех, кто находится в плену,

– сообщили в компании.

Поздравление мам с праздником / Публикация Укрзализныци

"Поезда-посвящения сегодня будут следовать по стране, напоминая о силе и преданности украинских матерей. Эти рейсы – благодарность от железнодорожников за любовь матерей, что движет нас вперед даже в самые темные времена", – написали железнодорожники.

Поздравил украинских женщин с праздником, в частности, президент Украины. "Всем украинским матерям и всем женщинам, которые дарят самое дорогое – жизни. Наш мир обязан вам всем. За теплые объятия, материнскую любовь, поддержку и веру, за каждую молитву", – написал Владимир Зеленский.