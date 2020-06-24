Стільці IKEA зроблені зі зрубаного незаконно українського бука, – розслідування Earthsight
У мережі IKEA продають розкладні стільці Terje, які начебто виробляють з українського бука, вирубаного незаконно. Мовиться про зловживання лісгоспами шпариною в українському законодавстві, яка дозволяє регулярно здійснювати так звані "санітарні" вирубки дерев.
Про це розповіли у масштабному розслідуванні британської неурядової організації Earthsight, яке тривало 18 місяців.
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IKEA і незаконно вирубані ліси: про що саме пишуть розслідувачі
Вартість стільця Terje на українському сайті IKEA – 399 гривень. Для розуміння масштабів: за рік IKEA продає 1,5 мільйона стільців Terje (приблизно три стільчики за хвилину).
У "Дзеркалі тижня" зазначили: IKEA гарантує, що походження сировини для стільця законне, однак – не все так просто. У Earthsight наголосили: у лісах в Карпатах процвітають незаконні вирубки.
Як виглядає механізм перетворення незаконно зрубаного дерева у стільці IKEA
- Сировину для виробництва стільців (тобто – дерева) постачає лісомисливське господарство із Великого Бичкова на Закарпатті.
- Перевірки Держекоінспекції показали, що Великобичківське ЛМГ незаконно видало ліцензії на "санітарні" вирубки на понад сотню ділянок із квітня по червень 2018 року. Не меншими масштаби зловживань були й у 2019, й у 2020 роках.
- Розслідувачі пишуть, що на значній кількості ділянок з порушеннями вирубкою займається ТОВ "ВГСМ", зареєстроване у тому ж Великому Бичкові (компанією володіє колишній співробітник ІКЕА румун Даніел Міхай Плопішан).
- Товаротранспортні документи показують, що "ВГСМ" продає бук, дуб і ясен на фабрику IKEA у Словаччину. Причому значна частина експорту – частини меблів IKEA або букові пиломатеріали.
- Далі продукцію продають меблевій компанії Plimob у Румунію, яка має сертифікати ЄС та співпрацює з IKEA вже понад 30 років, а 98% своєї продукції виготовляє на замовлення шведського гіганта.
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Чому у розслідуванні мовиться, що ліс для стільців вирубаний незаконно
У більшості країн існують правила лісозаготівлі, якими дозволено рубати ліс лише в обмеженій кількості й на визначених ділянках. Однак в Україні у законодавстві є шпаринка: лісгоспи можуть вирубати більше деревини.
Мовиться про так звані "санітарні" вирубки. Тобто, лісгоспам дозволяють рубати дерева понад норми, якщо:
- Ліс уражений шкідниками,
- Ліс зазнав впливу стихії,
- Ліс гине від наслідків зміни клімату.
"Санітарні" вирубки здійснюють регулярно. В Earthsight пишуть, що завдяки цій законодавчій шпарині 40% усієї деревини в Україні вирубують незаконно.
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Як коментують розслідування в IKEA та згаданих компаніях
Керуючись принципами всебічного висвітлення теми, розслідувачі Earthsight перед публікацією матеріалу запитали коментарі в IKEA, ТОВ "ВГСМ" і Plimob.
- ТОВ "ВГСМ": деревину від санітарних вирубок дійсно використовують у виробах IKEA, але жодна діяльність ані "ВГСМ", ані Великобичківського ЛМН не була пов'язана із нелегальною лісозаготівлею.
- Plimob: усі дії компанії та постачальників є цілком легальними.
- IKEA: деревина нелегального походження у товарах цілковито неприйнятна.