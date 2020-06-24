У мережі IKEA продають розкладні стільці Terje, які начебто виробляють з українського бука, вирубаного незаконно. Мовиться про зловживання лісгоспами шпариною в українському законодавстві, яка дозволяє регулярно здійснювати так звані "санітарні" вирубки дерев.

Про це розповіли у масштабному розслідуванні британської неурядової організації Earthsight, яке тривало 18 місяців.

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IKEA і незаконно вирубані ліси: про що саме пишуть розслідувачі

Вартість стільця Terje на українському сайті IKEA – 399 гривень. Для розуміння масштабів: за рік IKEA продає 1,5 мільйона стільців Terje (приблизно три стільчики за хвилину).

У "Дзеркалі тижня" зазначили: IKEA гарантує, що походження сировини для стільця законне, однак – не все так просто. У Earthsight наголосили: у лісах в Карпатах процвітають незаконні вирубки.

Як виглядає механізм перетворення незаконно зрубаного дерева у стільці IKEA

Сировину для виробництва стільців (тобто – дерева) постачає лісомисливське господарство із Великого Бичкова на Закарпатті.

Перевірки Держекоінспекції показали, що Великобичківське ЛМГ незаконно видало ліцензії на "санітарні" вирубки на понад сотню ділянок із квітня по червень 2018 року. Не меншими масштаби зловживань були й у 2019, й у 2020 роках.

на понад сотню ділянок із квітня по червень 2018 року. Не меншими масштаби зловживань були й у 2019, й у 2020 роках. Розслідувачі пишуть, що на значній кількості ділянок з порушеннями вирубкою займається ТОВ "ВГСМ", зареєстроване у тому ж Великому Бичкові (компанією володіє колишній співробітник ІКЕА румун Даніел Міхай Плопішан).

(компанією володіє колишній співробітник ІКЕА румун Даніел Міхай Плопішан). Товаротранспортні документи показують, що "ВГСМ" продає бук, дуб і ясен на фабрику IKEA у Словаччину. Причому значна частина експорту – частини меблів IKEA або букові пиломатеріали.

Далі продукцію продають меблевій компанії Plimob у Румунію, яка має сертифікати ЄС та співпрацює з IKEA вже понад 30 років, а 98% своєї продукції виготовляє на замовлення шведського гіганта.

До слова Інтернет-магазин IKEA офіційно запустили в Україні у середині травня

Чому у розслідуванні мовиться, що ліс для стільців вирубаний незаконно

У більшості країн існують правила лісозаготівлі, якими дозволено рубати ліс лише в обмеженій кількості й на визначених ділянках. Однак в Україні у законодавстві є шпаринка: лісгоспи можуть вирубати більше деревини.

Мовиться про так звані "санітарні" вирубки. Тобто, лісгоспам дозволяють рубати дерева понад норми, якщо:

Ліс уражений шкідниками,

Ліс зазнав впливу стихії,

Ліс гине від наслідків зміни клімату.

"Санітарні" вирубки здійснюють регулярно. В Earthsight пишуть, що завдяки цій законодавчій шпарині 40% усієї деревини в Україні вирубують незаконно.

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Як коментують розслідування в IKEA та згаданих компаніях

Керуючись принципами всебічного висвітлення теми, розслідувачі Earthsight перед публікацією матеріалу запитали коментарі в IKEA, ТОВ "ВГСМ" і Plimob.