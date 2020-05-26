Ринкові умови: чому ціни на товари IKEA в Україні вищі, ніж в сусідніх країнах

Шведська компанія IKEA, яка нещодавно запустила онлайн-магазин в Україні, пояснила свою цінову політику. Зокрема й те, чому кінцеві ціни на її товари в Україні вищі, ніж в сусідніх країнах.

Серед факторів, які впливають на кінцеві ціни на товари, в IKEA назвали поточні ринкові умови. Про це заявили у пресслужбі компанії, повідомляє видання The Page.

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Фактори, які впливають на вищі ціни IKEA в Україні

Обсяги товарів,

Імпортні мита,

Коливання валюти,

Транспортні витрати.

Водночас у компанії запевнили, що працюватимуть над тим, щоб у майбутньому запропонувати українця нижчі ціни на свою продукцію і послуги.

Порівняння товарів в Україні, Польщі та Росії

На польському сайті IKEA матрац "Ховог" коштує майже 5,7 тисяч гривень (в еквіваленті), на російському – 3,6 тисяч гривень, а в Україні – аж 6,5 тисяч гривень.

Схожа ситуація і з диваном "Фріхетен": у Польщі його продають за майже 9,5 тисяч гривень (в еквіваленті), в Росії – за 8 тисяч гривень, а в Україні – за 11 тисяч гривень.

Водночас ціни на невеликі товари (зокрема, декор) не надто відрізняються.

Що відомо про роботу IKEA в Україні

14 травня 2020 року IKEA розпочала роботу на українському ринку і запустила онлайн-магазин. Покупці, окрім доставки, могли забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Водночас через великий попит шведська компанія призупинила прийом нових заявок та обмежила доставку товарів по Україні.

Наразі у компанії будуть обробляти і доставляти лише зареєстровані замовлення. Коли виробник справиться із наявним великим попитом, то функціонування сайту відновлять.

Що відомо про IKEA? Це один із найпопулярніших у світі виробників швидко-збірних меблів. Штаб-квартира компанії розміщена у Нідерландах. З 2008 року вона є найбільшим у світі продавцем меблів.



Назва компанії — це абревіатура, що складається з ініціалів Інгвара Кампрада (ім'я засновника), Ельмтаріда (ферма, де він виріс), а також Агунарді (його рідне місто в Сьоленде, Швеція, саме у цій країні заснована корпорація).