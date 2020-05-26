Рыночные условия: почему цены на товары IKEA в Украине выше, чем в соседних странах

Шведская компания IKEA, которая недавно запустила онлайн-магазин в Украине, объяснила свою ценовую политику. В частности и то, почему конечные цены на товары в Украине выше, чем в соседних странах.

Среди факторов, которые влияют на конечные цены на товары, в IKEA назвали текущие рыночные условия. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает издание The Page.

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Факторы, влияющие на более высокие цены IKEA в Украине

Объемы товаров,

Импортные пошлины,

Колебания валюты,

Транспортные расходы.

В то же время в компании заверили, что будут работать над тем, чтобы в будущем предложить украинцам более низкие цены на свою продукцию и услуги.

Сравнение товаров в Украине, Польше и России

На польском сайте IKEA матрас "Ховог" стоит почти 5,7 тысяч гривен (в эквиваленте), на российском – 3,6 тысяч гривен, а в Украине – аж 6,5 тысяч гривен.

Похожая ситуация с диваном "Фрихетен": в Польше его продают за почти 9,5 тысяч гривен (в эквиваленте), в России – за 8 тысяч гривен, а в Украине – за 11 тысяч гривен.

В то же время цены на небольшие товары (в частности, декор) существенно не отличаются.

Что известно о работе IKEA в Украине

14 мая 2020 года IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазин. Покупатели, кроме доставки, могли забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

В то же время из-за большого спроса IKEA приостановила прием новых заявок и ограничила доставку товаров по Украине.

Сейчас в компании будут обрабатывать и доставлять только зарегистрированные заказы. Когда производитель справится с имеющимся большим спросом, то функционирование сайта восстановят.

Что известно об IKEA?Это один из самых известных в мире производителей быстросборной мебели. Штаб-квартира компании размещена в Нидерландах. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели.



Название компании – это аббревиатура, состоящая из имени основателя (Ингвар Кампрад), названия фермы, где он вырос (Эльмтарюда), а также названия пригорода, где он родился (Агуннарюд) в Швеции. Именно в этой стране основана корпорация.