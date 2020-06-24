Стулья IKEA сделаны из срубленного незаконно украинского бука, – расследование Earthsight
В сети IKEA продают раскладные стулья Terje, которые якобы производят из украинского бука, вырубленного незаконно. Речь идет о злоупотреблениях лесхозами щелью в украинском законодательстве, которая позволяет регулярно осуществлять так называемые "санитарные" вырубки деревьев.
Об этом рассказали в масштабном расследовании британской неправительственной организации Earthsight, которое длилось 18 месяцев.
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IKEA и незаконно вырубленные леса: о чем пишут расследователи
Стоимость стула Terje на украинском сайте IKEA – 399 гривен. Для понимания масштабов: за год IKEA продает 1,5 миллиона стульев Terje (примерно три стульчика в минуту).
В "Зеркале недели" отметили: IKEA гарантирует, что происхождение сырья для стула законное, однако – не все так просто. В Earthsight подчеркнули: в лесах в Карпатах процветают незаконные вырубки.
Как выглядит механизм преобразования незаконно срубленного дерева в стул IKEA
- Сырье для производства стульев (то есть – дерево) поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье.
- Проверки Госэкоинспекции показали, что Великобычковское ЛМХ незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем сотни участков с апреля по июнь 2018 года. Не меньшими масштабы злоупотреблений были и в 2019, и в 2020 годах.
- Расследователи пишут, что на значительном количестве участков с нарушениями вырубкой занимается ООО "ВГСМ", зарегистрированное в том же Большом Бычков (компанией владеет бывший сотрудник IKEA румын Даниэл Михай Плопишан).
- Товаротранспортные документы показывают, что "ВГСМ" продает бук, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Причем значительная часть экспорта – части мебели IKEA или буковые пиломатериалы.
- Далее продукцию продают мебельной компании Plimob в Румынию, которая имеет сертификаты ЕС и сотрудничает с IKEA уже более 30 лет, а 98% своей продукции производит по заказу шведского гиганта.
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Почему в расследовании говорится, что лес для стульев вырублен незаконно
В большинстве стран существуют правила лесозаготовки, которыми разрешено рубить лес только в ограниченном количестве и на определенных участках. Однако в Украине в законодательстве есть лазейка: лесхозы могут вырубить больше деревьев.
Речь идет о так называемых "санитарных" вырубках. То есть, лесхозам позволяют рубить деревья сверх норм, если:
- Лес поражен вредителями,
- На лес плохо повлияла стихия,
- Лес погибает от последствий изменения климата.
"Санитарные" вырубки осуществляют регулярно. В Earthsight пишут, что благодаря этой законодательной щели 40% всех деревьев в Украине вырубают незаконно.
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Как комментируют расследование в IKEA и упомянутых компаниях
Руководствуясь принципами всестороннего освещения темы, расследователи Earthsight перед публикацией материала спросили комментарии в IKEA, ООО "ВГСМ" и Plimob.
- ООО "ВГСМ": древесину от санитарных вырубок действительно используют в изделиях IKEA, но ни одна деятельность ни "ВГСМ", ни Великобычковского ЛМХ не была связана с нелегальной лесозаготовкой.
- Plimob: все действия компании и поставщиков полностью легальны.
- ИКЕА: древесина нелегального происхождения в товарах полностью неприемлема.