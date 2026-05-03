Во Франции более 40 тысяч человек посетили вечеринку на полигоне с неразорвавшимися снарядами

1 – 2 мая более 40 000 человек собрались на незаконную вечеринку на территории заброшенного военного полигона вблизи города Бурж. Это место является очень опасным, ведь эксперты регулярно находят там старые неразорвавшиеся боеприпасы.

Впрочем, десятки тысяч людей проигнорировали предупреждение властей об опасности. Часть посетителей рассматривает это событие как протест против ужесточения законов в отношении нелегальных техно-вечеринок. Об этом пишут Euractiv и BFMTV.

Как во Франции отреагировали на вечеринку возле Буржа?

В воскресенье, 3 мая, на место проведения нелегальной вечеринки отправился министр внутренних дел Лоран Нуньес. Во время поездки он осмотрел территорию с вертолета и встретился с жандармами, пожарными, местными чиновниками и аграриями.

Во время пресс-брифинга министр заявил, что на территории, где проходил масштабный фестиваль, обнаружили два артиллерийских снаряда.

Когда префект предупреждал, что это опасная территория, это было не зря – это реальность,

– подчеркнул Нуньес.

Министр внутренних дел заявил, что все участники вечеринки будут оштрафованы "по двум основаниям" – за проникновение на военный объект и за участие в незаконном собрании.

Организаторы вечеринки заявили, что специально выбрали эту военную территорию вблизи Буржа, – родного города министра – как форму протеста против государственной политики в отношении нелегальных рейвов.

Нуньес в ответ заявил, что такая позиция только усилит решимость правительства бороться с подобными незаконными мероприятиями. Он также добавил, что это укрепляет его намерение продвигать законопроект Ripost, который предусматривает уголовную ответственность за организацию незарегистрированных рейвов – до 2 лет заключения и штрафа 30 000 евро, а также отдельную ответственность за участие в таких мероприятиях.

По состоянию на утро воскресенья на военном полигоне все еще находилось около 17 000 человек.

С начала мероприятия 54 человека получили помощь от спасателей, вынесено 250 штрафов за незаконное собрание, 75 – за хранение наркотиков, зафиксировано 150 нарушений правил дорожного движения, еще 6 – за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также 4 человека задержаны.

Из-за большого количества людей вблизи железнодорожных путей движение поездов между Авордом и Нерондом утром воскресенья замедлено.

Для контроля ситуации задействовано более 600 жандармов, а службы экстренной помощи продолжают работать на месте.

Какая во Франции политика в отношении незаконных вечеринок?

Как пишет RTL, так называемые рейв-вечеринки во Франции обычно происходят в полях или заброшенных местах, часто без разрешения и без билетов, иногда длятся несколько дней. Хотя многие из них проходят без инцидентов, власти жалуются на шум, повреждение территорий, употребление наркотиков и нагрузку на полицию и медицинские службы.

9 апреля Национальное собрание Франции одобрило ужесточение санкций против нелегальных рейв-вечеринок. Правительство поддержало эти меры, объясняя это необходимостью бороться с негативными последствиями таких вечеринок. В то же время левые политики и представители рейв-культуры раскритиковали решение, назвав его слишком жестким и репрессивным.

Новый закон предусматривает:

до 6 месяцев заключения и штраф до 30 000 евро для тех, кто прямо или косвенно участвует в организации или проведении незарегистрированной или запрещенной вечеринки;

штраф 1 500 евро для посетителей (до 3 000 евро при повторном нарушении).

обязательную конфискацию оборудования.

Документ также расширяет понятие "участия в организации", включая даже тех, кто обеспечивает инфраструктуру – например, обустройство мест отдыха или фургонов с едой. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат.