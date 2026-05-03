Впрочем, десятки тысяч людей проигнорировали предупреждение властей об опасности. Часть посетителей рассматривает это событие как протест против ужесточения законов в отношении нелегальных техно-вечеринок. Об этом пишут Euractiv и BFMTV.

Как во Франции отреагировали на вечеринку возле Буржа?

В воскресенье, 3 мая, на место проведения нелегальной вечеринки отправился министр внутренних дел Лоран Нуньес. Во время поездки он осмотрел территорию с вертолета и встретился с жандармами, пожарными, местными чиновниками и аграриями.

Во время пресс-брифинга министр заявил, что на территории, где проходил масштабный фестиваль, обнаружили два артиллерийских снаряда.

Когда префект предупреждал, что это опасная территория, это было не зря – это реальность,

– подчеркнул Нуньес.

Министр внутренних дел заявил, что все участники вечеринки будут оштрафованы "по двум основаниям" – за проникновение на военный объект и за участие в незаконном собрании.

Организаторы вечеринки заявили, что специально выбрали эту военную территорию вблизи Буржа, – родного города министра – как форму протеста против государственной политики в отношении нелегальных рейвов.

Нуньес в ответ заявил, что такая позиция только усилит решимость правительства бороться с подобными незаконными мероприятиями. Он также добавил, что это укрепляет его намерение продвигать законопроект Ripost, который предусматривает уголовную ответственность за организацию незарегистрированных рейвов – до 2 лет заключения и штрафа 30 000 евро, а также отдельную ответственность за участие в таких мероприятиях.

По состоянию на утро воскресенья на военном полигоне все еще находилось около 17 000 человек.

С начала мероприятия 54 человека получили помощь от спасателей, вынесено 250 штрафов за незаконное собрание, 75 – за хранение наркотиков, зафиксировано 150 нарушений правил дорожного движения, еще 6 – за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также 4 человека задержаны.

Из-за большого количества людей вблизи железнодорожных путей движение поездов между Авордом и Нерондом утром воскресенья замедлено.

Для контроля ситуации задействовано более 600 жандармов, а службы экстренной помощи продолжают работать на месте.

Какая во Франции политика в отношении незаконных вечеринок?

Как пишет RTL, так называемые рейв-вечеринки во Франции обычно происходят в полях или заброшенных местах, часто без разрешения и без билетов, иногда длятся несколько дней. Хотя многие из них проходят без инцидентов, власти жалуются на шум, повреждение территорий, употребление наркотиков и нагрузку на полицию и медицинские службы.

9 апреля Национальное собрание Франции одобрило ужесточение санкций против нелегальных рейв-вечеринок. Правительство поддержало эти меры, объясняя это необходимостью бороться с негативными последствиями таких вечеринок. В то же время левые политики и представители рейв-культуры раскритиковали решение, назвав его слишком жестким и репрессивным.

Новый закон предусматривает:

до 6 месяцев заключения и штраф до 30 000 евро для тех, кто прямо или косвенно участвует в организации или проведении незарегистрированной или запрещенной вечеринки;

штраф 1 500 евро для посетителей (до 3 000 евро при повторном нарушении).

обязательную конфискацию оборудования.

Документ также расширяет понятие "участия в организации", включая даже тех, кто обеспечивает инфраструктуру – например, обустройство мест отдыха или фургонов с едой. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат.