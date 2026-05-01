Об этом сообщает издание Le Figaro.

Смотрите также Франция предложит Греции выгодную сделку, в обмен на передачу Украине 43 истребителя Mirage

Сколько добровольцев пошли в армию в 2026 году?

Генерал Арно Гужона заявил, что в 2026 году подразделения Сухопутных войск Франции уже получили более 2 300 заявок от молодежи, тогда как на 2026 год предусмотрено лишь 1 800 мест.

Сейчас примерно 1 600 кандидатов находятся в очереди на прохождение отбора, что 260 уже получили направление для дальнейшего прохождения службы.

Участие в наборе могли принять молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, около 22% всех заявок подали женщины. Начало службы запланировано на период с сентября по ноябрь, а сама программа продлится 10 месяцев и будет проходить как на территории Франции, так и за рубежом.

Наибольшее количество кандидатов изъявило желание служить в боевых подразделениях, в частности в пехоте, кавалерии, инженерных войсках и артиллерии. В то же время программа также предусматривает службу и в других направлениях, среди которых – логистика.

В 2026 году Франция планирует набрать в армию 3 000 человек, а в последующие годы масштабы программы должны возрасти – сначала до 10 000, а затем и до 42 500.

После прохождения базовой подготовки бойцов распределят в подразделения. Во время службы для военных предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 800 евро и обеспечение жильем.

Напомним, Франция ввела такую модель добровольной краткосрочной службы осенью 2025 года. Программа стала частью более широкой стратегии по привлечению молодежи в армию и усилению военного резерва страны.

Важно! В октябре 2025 года во Франции сообщили, что готовы развернуть собственные военные силы в Украине в 2026 году в рамках гарантий безопасности. В случае необходимости, 7 тысяч французских солдат прибудут в Украину в рекордные сроки.

Французское военное командование серьезно оценивает угрозу со стороны России и ее главы диктатора Владимира Путина. Бывший начальник штаба ВС Франции Тьерри Буркхард летом 2025 года заявил, что Кремль рассматривает Францию как одну из своих приоритетных целей. Тогда как его преемник Фабьен Мандон подчеркнул важность перевооружения армии страны.

Какие еще страны ввели подобный подход?

Великобритания создала программу "gap year", которая предусматривает прохождение годовой службы в рядах армии перед поступлением в университет. Военные смогут получить выплаты в размере 26 тысяч фунтов.

На первом этапа в 2026 году Великобритания планирует привлечь в сухопутные войска, военно-морских сил и воздушных сил около 150 участников с последующим расширением до более 1000 в зависимости от спроса.

Ранее подобную инициативу "ADF Gap Year" внедрила Австралия. Именно эта страна уже более 10 лет демонстрирует эффективность как модель краткосрочной добровольной службы.