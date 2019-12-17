Незаконная доставка из Украины в Россию: изъято более 6 тонн товаров – видео
На Харьковщине правоохранители разоблачили схему незаконного перемещения товаров в Россию. Группа людей принимала заказы на доставку товаров вне таможенного контроля через украинско-российскую границу.
О незаконном логистическом центре, который организовали жители России, сообщили в фейсбуке Государственной пограничной службы.
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Товары, которые изобретательные дельцы планировали незаконно переместить через границу, поступали из разных уголков Украины.
Какова схема незаконной деятельности
- Россияне в специальных складских помещениях Харькова фасовали и хранили товар.
- Впоследствии его передавали курьерам, которые перемещали его через границу в Россию.
- Такие контрабандные "пакеты" уже на территории России доставлялись жителям в основном почтовыми компаниями-перевозчиками.
Вес незаконных товаров – более 6000 килограммов
Что обнаружили правоохранители
- В результате обысков изъяли более 100 ящиков и 400 мешков. В них были товары, предназначенные для жителей разных регионов России. Правоохранители обнаружили также документы, которые являются доказательствами противоправной деятельности.
- Общий вес изъятого – более 6000 килограммов, а стоимость – свыше 10 миллионов гривен.
- Среди товаров были предметы одежды, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметические изделия, часы, принадлежности для курения табака, грецкие орехи, горюче-смазочные материалы, компьютерная техника.
Предварительная стоимость незаконных товаров – больше 10 миллионов гривен
Следствие продолжается, правоохранители пытаются установить всех причастных к противоправной деятельности.
Правоохранители обнаружили незаконную доставку товаров в Россию: смотрите видео