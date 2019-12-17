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      Незаконная доставка из Украины в Россию: изъято более 6 тонн товаров – видео

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      Правоохранители разоблачили незаконную доставку в Россию / Фейсбук Госпогранслужбы

      На Харьковщине правоохранители разоблачили схему незаконного перемещения товаров в Россию. Группа людей принимала заказы на доставку товаров вне таможенного контроля через украинско-российскую границу.

      О незаконном логистическом центре, который организовали жители России, сообщили в фейсбуке Государственной пограничной службы.

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      Товары, которые изобретательные дельцы планировали незаконно переместить через границу, поступали из разных уголков Украины.

      Какова схема незаконной деятельности

      • Россияне в специальных складских помещениях Харькова фасовали и хранили товар.
      • Впоследствии его передавали курьерам, которые перемещали его через границу в Россию.
      • Такие контрабандные "пакеты" уже на территории России доставлялись жителям в основном почтовыми компаниями-перевозчиками.

      россия товары доставка украина
      Вес незаконных товаров – более 6000 килограммов

      Что обнаружили правоохранители

      • В результате обысков изъяли более 100 ящиков и 400 мешков. В них были товары, предназначенные для жителей разных регионов России. Правоохранители обнаружили также документы, которые являются доказательствами противоправной деятельности.
      • Общий вес изъятого – более 6000 килограммов, а стоимость – свыше 10 миллионов гривен.
      • Среди товаров были предметы одежды, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметические изделия, часы, принадлежности для курения табака, грецкие орехи, горюче-смазочные материалы, компьютерная техника.

      росія україна доставка
      Предварительная стоимость незаконных товаров – больше 10 миллионов гривен

      Следствие продолжается, правоохранители пытаются установить всех причастных к противоправной деятельности.

      Правоохранители обнаружили незаконную доставку товаров в Россию: смотрите видео

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Госпогранслужба Контрабанда
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