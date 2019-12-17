Незаконна доставка з України в Росію: вилучено понад 6 тонн товарів – відео
На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переміщення товарів до Росії. Група людей приймала замовлення на доставку товарів поза митним контролем через українсько-російський кордон.
Про незаконний логістичний центр, який організували жителі Росії, повідомили у фейсбуці Державної прикордонної служби.
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Товари, які винахідливі ділки планували незаконно переміщувати через кордон, надходили з різних куточків України.
Яка схема незаконної діяльності
- Росіяни у спеціальних складських приміщеннях Харкова фасували та зберігали товар.
- Згодом його передавали кур’єрам, які переміщували його через кордон до Росії.
- Такі контрабандні "пакунки" вже на території Росії доставлялися жителям здебільшого поштовими компаніями-перевізниками.
Вага незаконних товарів – понад 6000 кілограмів
Що виявили правоохоронці
- У результаті обшуків вилучили понад 100 ящиків та 400 мішків. У них були товари, призначені для жителів різних регіонів Росії. Правоохоронці виявили також документи, які є доказами протиправної діяльності.
- Загальна вага вилученого – понад 6000 кілограмів, а вартість – понад 10 мільйонів гривень.
- Серед товарів були предмети одягу, взуття, рибальські приладдя, біжутерія, косметичні вироби, годинники, приладдя для паління тютюну, волоські горіхи, паливно-мастильні матеріали, комп’ютерна техніка.
Попередня вартість незаконних товарів – понад 10 мільйонів гривень
Наразі слідство триває, правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до протиправної діяльності.
Правоохоронці виявили незаконну доставку товарів у Росію: дивіться відео