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      Незаконна доставка з України в Росію: вилучено понад 6 тонн товарів – відео

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      Правоохоронці вилучили незаконну доставку в Росію / Фейсбук Держприкордонслужби

      На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переміщення товарів до Росії. Група людей приймала замовлення на доставку товарів поза митним контролем через українсько-російський кордон.

      Про незаконний логістичний центр, який організували жителі Росії, повідомили у фейсбуці Державної прикордонної служби.

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      Товари, які винахідливі ділки планували незаконно переміщувати через кордон, надходили з різних куточків України.

      Яка схема незаконної діяльності

      • Росіяни у спеціальних складських приміщеннях Харкова фасували та зберігали товар.
      • Згодом його передавали кур’єрам, які переміщували його через кордон до Росії.
      • Такі контрабандні "пакунки" вже на території Росії доставлялися жителям здебільшого поштовими компаніями-перевізниками.

      росія товари доставка україна
      Вага незаконних товарів – понад 6000 кілограмів

      Що виявили правоохоронці

      • У результаті обшуків вилучили понад 100 ящиків та 400 мішків. У них були товари, призначені для жителів різних регіонів Росії. Правоохоронці виявили також документи, які є доказами протиправної діяльності.
      • Загальна вага вилученого – понад 6000 кілограмів, а вартість – понад 10 мільйонів гривень.
      • Серед товарів були предмети одягу, взуття, рибальські приладдя, біжутерія, косметичні вироби, годинники, приладдя для паління тютюну, волоські горіхи, паливно-мастильні матеріали, комп’ютерна техніка.

      росія україна доставка
      Попередня вартість незаконних товарів – понад 10 мільйонів гривень

      Наразі слідство триває, правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до протиправної діяльності.

      Правоохоронці виявили незаконну доставку товарів у Росію: дивіться відео

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба Контрабанда
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