Незаконна доставка з України в Росію: вилучено понад 6 тонн товарів – відео

На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переміщення товарів до Росії. Група людей приймала замовлення на доставку товарів поза митним контролем через українсько-російський кордон.

Про незаконний логістичний центр, який організували жителі Росії, повідомили у фейсбуці Державної прикордонної служби. Читайте також: На кордоні України і Польщі вилучили найбільшу за рік контрабанду бурштину: фото Товари, які винахідливі ділки планували незаконно переміщувати через кордон, надходили з різних куточків України. Яка схема незаконної діяльності Росіяни у спеціальних складських приміщеннях Харкова фасували та зберігали товар.

Згодом його передавали кур’єрам, які переміщували його через кордон до Росії.

Такі контрабандні "пакунки" вже на території Росії доставлялися жителям здебільшого поштовими компаніями-перевізниками.

Вага незаконних товарів – понад 6000 кілограмів Що виявили правоохоронці У результаті обшуків вилучили понад 100 ящиків та 400 мішків. У них були товари, призначені для жителів різних регіонів Росії. Правоохоронці виявили також документи, які є доказами протиправної діяльності.

Загальна вага вилученого – понад 6000 кілограмів, а вартість – понад 10 мільйонів гривень.

Серед товарів були предмети одягу, взуття, рибальські приладдя, біжутерія, косметичні вироби, годинники, приладдя для паління тютюну, волоські горіхи, паливно-мастильні матеріали, комп’ютерна техніка.

Попередня вартість незаконних товарів – понад 10 мільйонів гривень Наразі слідство триває, правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до протиправної діяльності. Правоохоронці виявили незаконну доставку товарів у Росію: дивіться відео