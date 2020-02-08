Незаконная схема легализации иностранцев в Польше: задержали двух украинцев

В Польше задержали двух украинцев, а также гражданина Азербайджана и польку. Их подозревают в организации незаконной схемы выработки документов для иностранцев. Преступным путем группа трудоустроила более 500 граждан других стран.

Они незаконно производили иностранцам документы для пребывания в Польше через их фиктивное трудоустройство. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Как информируют пограничники, в состав преступной группы входили гражданин Азербайджана, двое украинцев азербайджанской национальности и полька – жена одного из них.

Группа благодаря "подставным фирмам" фиктивно наняла по меньшей мере 537 иностранцев из Азербайджана, России, Грузии, Украины, Узбекистана, Турции, Пакистана, Ирана, Ирака, Казахстана,

– говорится в сообщении.

Затем иностранцы незаконно получали разрешения на пребывание и работу. А это соответственно гарантировало им въезд и пребывание на территории Польши и других стран ЕС.

Четырех подозреваемых на прошлой неделе задержали в Варшаве и окрестностях Груйца (50 км от Варшавы).

Правоохранители нашли в квартирах и офисах фирм документацию, электронные носители, подтверждающие преступление. Изъяли также автомобили, электронную технику на сумму примерно 470 тысяч злотых (более 120 тысяч долларов).