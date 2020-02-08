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      Незаконна схема легалізації іноземців у Польщі: затримали двох українців

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      Українці брали участь у незаконній схемі легалізації іноземців у Польщі / polskieradio.pl

      У Польщі затримали двох українців, а також громадянина Азербайджану та польку. Їх підозрюють в організації незаконної схеми вироблення документів для іноземців. Злочинним шляхом група працевлаштувала понад 500 громадян інших країн.

      Вони незаконно виробляли іноземцям документи для перебування у Польщі через їхнє фіктивне працевлаштування. Про це повідомляє Polskie Radio.

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      Як інформують прикордонники, у склад злочинної групи входили громадянин Азербайджану, двоє українців азербайджанської національності та полька – дружина одного з них.

      Група завдяки "підставним фірмам" фіктивно найняла щонайменше 537 іноземців з Азербайджану, Росії, Грузії, України, Узбекистану, Туреччини, Пакистану, Ірану, Іраку, Казахстану,
      – йдеться в повідомленні.

      Потім іноземці незаконно отримували дозволи на перебування та роботу. А це відповідно гарантувало їм в’їзд та перебування на території Польщі та інших країн ЄС.

      Чотирьох підозрюваних минулого тижня затримали у Варшаві та в околицях Ґруйця (50 кілометрів від Варшави).

      Правоохоронці знайшли у квартирах та офісах фірм документацію, електронні носії, які підтверджують злочин. Вилучили також автомобілі, електронну техніку на суму приблизно 470 тисяч злотих (понад 120 тисяч доларів).

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Польщі Новини Азербайджану Заробітчани Європа
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