Уклонист-вор: киевлянин пытался бежать в Венгрию и "прихватил" снимавшую его фотоловушку

В Украине действует военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Во время нее военнообязанные мужчины без веской причины не имеют права выезжать за границу. Но находятся умельцы, обходящие закон.

Собственно, о них мы и расскажем дальше. Правоохранителям удается не только задерживать нарушителей законодательства, но и выявлять схемы. С их помощью злоумышленники нелегально переправляют военнообязанных мужчин за границу.

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Украл фотоловушку, снявшую мужчину

В ГНСУ рассказали о дважды "герое" границы. Он не только пытался убежать, но и украл фотоловушку. На это решился 56-летний житель Киева. Мужчина пытался нелегально перебраться в Венгрию. Во время попытки он обнаружил фотоловушку и решил ее прихватить с собой на всякий случай.



Мужчина украл с собой фотоловушку / Фото ГНСУ



Мужчина украл с собой фотоловушку / Фото ГНСУ

Получился позор: и сам не убежал, и прибор все зафиксировал и передал куда нужно. Придется теперь ловкачу отвечать – и за незаконное путешествие, и за воровство. Остается ждать решения суда,

– отметили в ГНСУ.

СБУ обнаружила новые каналы побега уклонистов

Сотрудники СБУ продолжают работу по выявлению схем, позволяющих нелегально пересекать границу. В этот раз удалось ликвидировать целых 8 каналов бегства. Кроме того, задержали 15 организаторов этих нелегальных "трафиков".

Они обещали своим клиентам вывезти их за пределы нашего государства на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов,

– говорят в СБУ.

В ведомстве отметили, что такого рода "услуги" обходились в разные суммы. Максимум, который выкладывали из своего кармана желающие, – 12 тысяч долларов США.

В СБУ обнаружили еще 8 каналов побега из Украины / Фото СБУ

Киев. О подозрении сообщили адвокату. Он предлагал за деньги фиктивные документы, в которых указывалась непригодность к военной службе по состоянию здоровья.

О подозрении сообщили адвокату. Он предлагал за деньги фиктивные документы, в которых указывалась непригодность к военной службе по состоянию здоровья. Еще один канал заблокирован сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ в столице.

Также сотрудникам СБУ удалось задержать одну из организаторов. Ее поймали с поличным, когда женщина получала 10 тысяч евро за пакет, в котором были фиктивные документы, позволявшие выехать в ЕС.

Ивано-Франковская область. Там задержали двух местных жителей. У одного из них был русский паспорт. Мужчины помогали нелегально попасть в одну из стран ЕС, используя отдаленные тропы Карпат.

Там задержали двух местных жителей. У одного из них был русский паспорт. Мужчины помогали нелегально попасть в одну из стран ЕС, используя отдаленные тропы Карпат. Львов. Ликвидировали еще два канала. Заметили в СБУ, что к первому причастен руководитель группы одного из местных добровольческих формирований.

Ликвидировали еще два канала. Заметили в СБУ, что к первому причастен руководитель группы одного из местных добровольческих формирований. Что касается второй схемы, то ее наладили два жителя Львова. Они за деньги "устраивали" своих клиентов водителями международных рейсов. Кроме того, занимались оформлением водительских удостоверений для них.

Закарпатье. Там заблокировали еще три схемы, с помощью которых уклонисты могли скрыться из Украины.

Там заблокировали еще три схемы, с помощью которых уклонисты могли скрыться из Украины. По данным СБУ, злоумышленники производили фальшивые документы для выезда. Беглецов они оформляли под так называемых "волонтеров".

Остальные два канала организовали 6 местных жителей. Они использовали так называемую "зеленку", чтобы клиенты могли пересечь границу.

Отмечаем, что незаконное пересечение границы предусматривает наказание. Кроме того, мужчины, которых задержали за этим, однозначно получат повестки, от которых пытались убежать.