Незаконное обогащение Курченко: кто из возможно причастных явился на допрос в ГПУ

В ГПУ ждут допроса соратников Порошенко и Януковича. В частности прокуроры хотели поговорить с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым. Вызвали и экс-чиновника времен Януковича Николая Злочевского. Всех их считают причастными к незаконному обогащению беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Отметим, что пришел на допрос в ГПУ лишь Алексей Филатов. Его вызвали из-за подозрения в отмывании средств при купле-продаже УМХ ("Украинского медиа холдинга") Сергея Курченко.

Купля-продажа УМХ: что известно?Продажа медиа-холдинга United Media Holding состоялась в 2013 году. Его у предпринимателя Бориса Ложкина приобрел беглый олигарх Сергей Курченко. В холдинг входил ряд известных изданий, в частности журнал Forbes Ukraine, который вел расследование против Курченко. В октябре 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил 36 лицензий радиостанциям УМХ, которые вещали под позывными "Авторадио", "NRJ", "Ретро FM" и Радио Next.

Филатов заверил, что не проходит по делу как подозреваемый и не считает себя виновным. Мол, сначала вручили подозрение, но потом его отменили. По его словам, дело несет политическую подоплеку.

Я пришел сюда в своих адвокатских делах. А также разобраться, что за бардак творится в помещении ГПУ. Я не имею и никогда не имел никакого отношения к любым сделкам, которые заключались компанией ICU,

– подчеркнул он.

И добавил, что сама сделка по продаже "украинского медиа холдинга" заключалась по английскому праву. А в ее подготовке участвовало немалое количество международных советников.

Отметим, что перед тем, как Филатов зашел в здание ГПУ, ему вручили повестку на допрос в ГБР. Что именно за дело не уточнили, однако отметили, что он проходит по нему как свидетель.



Филатова вызвали на допрос в ГБР

Гонтарева же ранее анонсировала, что не намерена приходить 12 августа в ГПУ, ведь не считает себя виновной. Кроме этого, она подчеркнула, что длительное время живет и работает в Лондоне и именно там готова встретиться с прокуратурой и дать все показания.