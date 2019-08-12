Незаконне збагачення Курченка: хто з ймовірно причетних з'явився на допит у ГПУ

У ГПУ чекають на допит соратників Порошенка та Януковича. Зокрема прокурори хотіли порозмовляти з колишньою очільницею НБУ Валерією Гонтаревою та заступником голови Адміністрації президента Олексієм Філатовим. Викликали й екс-чиновника часів Януковича Миколу Злочевського. Всіх їх вважають причетними до незаконного збагачення олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що прийшов на допит у ГПУ лише Олексій Філатов. Його викликали через підозру у відмиванні коштів під час купівлі-продажу УМХ ("Українського Медіа Холдингу") Сергія Курченка.

Купівля-продаж УМХ: що відомо? Продаж медіа-холдингу United Media Holding відбувся у 2013 році. Його у підприємця Бориса Ложкіна придбав олігарх-утікач Сергій Курченко. До холдингу входила низка відомих видань, зокрема журнал Forbes Ukraine, який вів розслідування проти Курченка. У жовтні 2017 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила 36 ліцензій радіостанціям УМХ, які мовили під позивними "Авторадіо", "NRJ", "Ретро FM" та Радіо Next.

Філатов запевнив, що не проходить по справі як підозрюваний та не вважає себе винним. Мовляв, спочатку вручили підозру, але потім її скасували. За його словами, справа несе політичне підґрунтя.

Я прийшов сюди у своїх адвокатських справах. А також розібратися, що за бардак твориться у приміщення ГПУ. Я не маю й ніколи не мав жодного відношення до будь-яких угод, які укладалися компанією ICU,

– наголосив він.

Й додав, що сама угода щодо продажу "Українського Медіа Холдингу" укладалася за англійським правом. А у її підготовці брала участь чимала кількість міжнародних радників.

Зазначимо, що перед тим, як Філатов зайшов у будівлю ГПУ, йому вручили повістку на допит у ДБР. Що саме за справа не уточнили, проте зазначили що він проходить у ній як свідок.



Філатову викликали на допит у ДБР

Гонтарева ж раніше анонсувала, що не має наміру приходити 12 серпня у ГПУ, адже не вважає себе винною. Крім цього, вона наголосила, що тривалий час живе та працює у Лондоні й саме там готова зустрітися з прокуратурою та надати всі свідчення.