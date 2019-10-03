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      Незаконное обогащение: Рада на несколько недель отложила рассмотрение законопроекта

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      "Слуги народа" не пришли к согласию в отдельных вопросах незаконного обогащения
      "Слуги народа" не пришли к согласию в отдельных вопросах незаконного обогащения / bbc.com

      Верховная Рада решила на время отложить рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Все потому, что депутаты "Слуги народа" не пришли к согласию относительно отдельных пунктов проекта.

      Скорее всего, рассмотрение законопроекта отсрочат лишь на несколько недель, сообщила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

      К слову: Закон о незаконном обогащении: что он предусматривает и кому грозит

      Отсрочка проекта закона – это вопрос ближайших недель. Если мы откладываем рассмотрение которого законопроекта, то это лишь вопрос нескольких дней, когда мы должны решить вопросы, связанные с ним,
      пояснила парламентарка.

      По ее словам, народные обранции из фракции "Слуга народа" не пришли к согласию по этому законопроекту в отдельных пунктах, которые могут по-разному толковаться.

      Поэтому чтобы отдельно не принимать изменения в новый закон, нардепы решили пока снять его с повестки дня. При этом Ирина Верещук заверила, что в целом фракция поддержит законопроект о незаконном обогащении.

      Что предусматривает законопроект?Еще в феврале 2019 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму об уголовном наказании за незаконное обогащение. Поэтому соответствующий закон утратил силу.

      Вернуть статью обещал еще предыдущий президент Петр Порошенко, а впоследствии и новый – Владимир Зеленский. Последний зарегистрировал проект закона, который предусматривает гражданскую конфискацию имущества и увольнение в случае незаконного обогащения на более чем 1 миллион гривен, а также к 10 годам заключения, когда такое составляет более 15 миллионов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Верховная Рада Законодательство Слуга народа
      Источник: 24 канал
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