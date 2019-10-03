Незаконне збагачення: Рада на кілька тижнів відтермінувала розгляд законопроєкту

Верховна Рада вирішила на певний час відкласти розгляд законопроєкту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Все через те, що депутати "Слуги народу" не дійшли згоди щодо окремих пунктів проєкту.

Найімовірніше, розгляд законопроєкту відтермінують лише на декілька тижнів, повідомила депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

До слова: Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує

Відтермінування проєкту закону – це питання найближчих тижнів. Якщо ми відкладаємо розгляд якого законопроєкту, то це лише питання кількох днів, коли ми маємо вирішити питання, пов'язані з ним,

– пояснила парламентарка.

За її словами, народні обранції з фракції "Слуга народу" не дійшли згоди щодо цього законопроєкту в окремих пунктах, які можуть по-різному тлумачитися.

Відтак щоб окремо не ухвалювати зміни до нового закону, нардепи вирішили наразі зняти його з порядку денного. При цьому Ірина Верещук запевнила, що в цілому фракція підтримає законопроєкт про незаконне збагачення.

Що передбачає законопроєкт?Ще у лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною норму про кримінальне покарання за незаконне збагачення. Відтак відповідний закон втратив свою чинність.



Повернути статтю обіцяв ще попередній президент Петро Порошенко, а згодом і новий – Володимир Зеленський. Останній зареєстрував проєкт закону, який передбачає цивільну конфіскацію майна та звільнення у випадку незаконного збагачення на понад 1 мільйон гривень, а також до 10 років ув'язнення, коли таке становить понад 15 мільйонів.