Киевская городская прокуратура уже разоблачила 15 участников организованной группы, в том числе работников пяти столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий.

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Их обвиняют по статье 332 об организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как работала преступная схема

Члены врачебных комиссий разработали механизм фальсификации документов, удостоверяющих якобы наличие у мужчин призывного возраста. тяжелых заболеваний.

Фальшивые диагнозы давали основания признать их временно непригодными для военной службы, устраняя препятствия для пересечения государственной границы Украины,

– объяснили в Офисе Генпрокурора.

В схему привлекли лиц, которые искали желающих избежать мобилизации, а также те, кто непосредственно производил пакет необходимых документов. Это были:

работники разных медицинских учреждений столицы,

члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по проверке состояния военного учета.

Также участники схемы обсуждали с заказчиками диагнозы и фиктивно оформляли их пребывание на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составила 3 тысячи долларов с человека.

Правоохранители провели 35 обысков по месту жительства и работы участников группы. Обнаружили денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, черновые записи, переписку на мобильных телефонах, сведения о внесении в базу eHealth фиктивных диагнозов и т.д.

Какое наказание светит злоумышленникам

По результатам следственных действий 7 лицам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи 332 предусматривает: