Київська міська прокуратура вже викрила 15 учасників організованої групи, зокрема працівників п'яти столичних медичних закладів та членів лікарських комісій.

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Їх звинувачують за статтею 332 про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як працювала злочинна схема

Члени лікарських комісій розробили механізм фальсифікації документів, які засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань.

Фальшиві діагнози надавали підстави визнати їх тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи перешкоди для перетину державного кордону України,

– пояснили в Офісі Генпрокурора.

До схеми залучили осіб, які шукали охочих уникнути мобілізації, а також ті, хто безпосередньо виготовляв пакет необхідних документів. Це були:

працівники різних медичних установ столиці,

члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку.

Також учасники схеми обговорювали із замовниками "діагнози" та фіктивно оформлювали їх перебування на стаціонарному лікуванні у медичних закладах. Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тисячі доларів з особи.

Правоохоронці загалом провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи учасників групи. Виявили грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, переписку на мобільних телефонах, відомості про внесення в базу eHealth фіктивних діагнозів тощо.

Яке покарання світить зловмисникам

За результатами слідчих дій 7 особам повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Санкція статті 332 передбачає: