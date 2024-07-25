Поліцейські викрили і затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у Дніпрі. Імовірно, запобіжний захід підозрюваному оберуть у Львові. За словами керівника МВС, зроблять це сьогодні – завтра.

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"Масштабна та кропітка робота сотень поліцейських: безсонні ночі, тисячі перевірених людей, сотні пройдених кілометрів і оглянутих гектарів лісу, десятки гігабайт відео дали свій результат – поліцейські викрили і затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у місті Дніпро", – повідомив керівник Нацполіції Іван Вигівський.



Підозрюваного затримали у Дніпрі / Фото з фейсбуку Івана Вигівського

Підозрюваному оберуть запобіжку

Офіс генерального прокурора повідомив, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали у місті Дніпро за місцем проживання", – ідеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини.

Затримання підозрюваного

Підозрюваному у вбивстві професорки "Львівської політехніки" Ірини Фаріон 18 років, він мешканець Дніпра. Затримання відбулось сьогодні.

Слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

Довідка. 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому у Львові, після чого втік. Мовознавицю госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, вона померла у лікарні.