Более 270 тысяч долларов в носках: в Одесской области раскрыли необычную попытку вывоза валюты

Об этом сообщили в ГПСУ.

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Где пограничники нашли деньги?

Во время досмотра автомобиля гражданина Украины пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили специально оборудованные тайники.

С помощью сканирования и углубленного досмотра транспортного средства правоохранители установили, что наличные деньги были спрятаны сразу в нескольких местах.

В частности, свертки с деньгами, завернутые в носки и полиэтилен, нашли в порогах под дверями, в труднодоступных местах под капотом и внутри корпусов фар.

Чтобы достать всю валюту, пограничникам пришлось частично демонтировать элементы кузова автомобиля.

Всего в тайниках обнаружили 270 400 долларов США и 500 евро, которые водитель не задекларировал.

Задержание и обнаружение тайников в автомобиле / Фото ГПСУ

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По факту перемещения валюты с сокрытием от таможенного контроля на мужчину составили протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

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Кроме того, в правоохранительные органы было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители раскрыли масштабную схему контрабанды янтаря. Злоумышленники вывезли за границу более 4,7 тонны украинского камня стоимостью около 10,7 миллиона гривен, выдавая его за товар литовского происхождения. Четырем фигурантам сообщили о подозрении.