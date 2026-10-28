Понад 270 тисяч доларів у шкарпетках: на Одещині викрили незвичайну спробу вивезти валюту

Про це повідомили у ДПСУ.

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Де прикордонники знайшли гроші?

Під час перевірки автомобіля громадянина України прикордонники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками СБУ виявили спеціально облаштовані схованки.

За допомогою сканування та поглибленого огляду транспортного засобу правоохоронці встановили, що готівку приховали одразу в кількох місцях.

Зокрема, згортки з грошима, загорнуті у шкарпетки та поліетилен, знайшли в порогах під дверима, у важкодоступних місцях під капотом і всередині корпусів фар.

Щоб дістати всю валюту, прикордонникам довелося частково демонтувати елементи кузова автомобіля.

Загалом у схованках виявили 270 400 доларів США та 500 євро, які водій не задекларував.

Затримання та виявлення схованок в автівці / Фото ДПСУ

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За фактом переміщення валюти з приховуванням від митного контролю на чоловіка склали протокол за статтею 483 Митного кодексу України.

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Крім того, правоохоронним органам направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди бурштину. Зловмисники вивезли за кордон понад 4,7 тонни українського каміння вартістю близько 10,7 мільйона гривень, видаючи його за товар литовського походження. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру.