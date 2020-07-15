На независимость Нацбанка после отставки Смолия никто не покушался, – глава Совета НБУ Данилишин
Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин говорит, что после отставки Смолия Нацбанк остался независимым: на его независимость никто не покушался. Между тем именно кандидатуру Данилишина в профильном комитете парламента рассматривают, как вероятного нового главы НБУ.
Соответствующее заявление Глава Совета НБУ Богдан Данилишин обнародовал на своей странице в фейсбук.
Советуем прочитать Назначение главы НБУ: кого видит на этом месте и чего ждет "Слуга народа"
Один из руководителей в структуре НБУ подчеркнул: после третьего июля (день отставки Якова Смолия – 24 канал) ничего не изменилось, Нацбанк и в дальнейшем является независимым.
И всякие разговоры о посягательстве на независимость – есть только стремлением отвлечь общественное мнение от политики, которая проводилась в период 2014-2020 годов и проблем, накопившихся как перед национальным хозяйством так и банковской системой за последние годы,
– написал Данилишин.
С тех пор состоялось уже два заседания Совета НБУ, который рассмотрел целый ряд актуальных вопросов деятельности НБУ и оценок действий правления.
Кроме этого, он отметил, что на прошлой неделе ситуация на финансовых рынках оставалась уравновешенной.
Это подтверждают такие характиристики:
- спрос и предложение иностранной валюты на межбанковском рынке были сбалансированы практически без участия Национального банка
- банковская система характеризуется высоким уровнем ликвидности. Остатки средств на корреспондентских счетах банков и размещены в депозитных сертификатах НБУ превышают 150 миллиардов гривен
- Министерством финансов проведено очередное успешное размещение ОВГЗ
- 10 июля Советом Национального банка начата подготовка Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.
За период 2010 – 2020 годов сменилось 6 Председателей НБУ, 10 Министров экономики, 10 Министров финансов, 7 Премьер-министров и тд. Никто не кричал о посягательстве на независимость. Приходила новая команда, которая стремилась работать лучше предшественников,
– подытожил Данилишин.
Отставка Смолия: что известно
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а 3 июля нардепы поддержали отставку.
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.
- Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.
- Среди самых обсуждаемых кандидатов на пост главы НБУ: бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук, Богдан Данилишин, председателя Совета НБУ Виталий Ломакович, экономист, ексчлен Совета НБУ.