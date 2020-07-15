Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин говорит, что после отставки Смолия Нацбанк остался независимым: на его независимость никто не покушался. Между тем именно кандидатуру Данилишина в профильном комитете парламента рассматривают, как вероятного нового главы НБУ.

Соответствующее заявление Глава Совета НБУ Богдан Данилишин обнародовал на своей странице в фейсбук.

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Один из руководителей в структуре НБУ подчеркнул: после третьего июля (день отставки Якова Смолия – 24 канал) ничего не изменилось, Нацбанк и в дальнейшем является независимым.

И всякие разговоры о посягательстве на независимость – есть только стремлением отвлечь общественное мнение от политики, которая проводилась в период 2014-2020 годов и проблем, накопившихся как перед национальным хозяйством так и банковской системой за последние годы,

– написал Данилишин.

С тех пор состоялось уже два заседания Совета НБУ, который рассмотрел целый ряд актуальных вопросов деятельности НБУ и оценок действий правления.

Кроме этого, он отметил, что на прошлой неделе ситуация на финансовых рынках оставалась уравновешенной.

Это подтверждают такие характиристики:

спрос и предложение иностранной валюты на межбанковском рынке были сбалансированы практически без участия Национального банка

банковская система характеризуется высоким уровнем ликвидности. Остатки средств на корреспондентских счетах банков и размещены в депозитных сертификатах НБУ превышают 150 миллиардов гривен

Министерством финансов проведено очередное успешное размещение ОВГЗ

10 июля Советом Национального банка начата подготовка Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.

За период 2010 – 2020 годов сменилось 6 Председателей НБУ, 10 Министров экономики, 10 Министров финансов, 7 Премьер-министров и тд. Никто не кричал о посягательстве на независимость. Приходила новая команда, которая стремилась работать лучше предшественников,

– подытожил Данилишин.

Отметим. Председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал: парламентский комитет обсуждал три кандидатуры на нового председателя НБУ: Богдана Данилишина, председателя Совета НБУ; Владимира Лавренчука, экс-главы правления РайффайзенБанкАваль; Виталия Ломаковича, экономиста, экс-члена Совета НБУ. Впрочем слово будет оставаться за президентом: теперь он имеет больше возможных кандидатур.

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